晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》治療雄性禿口服藥影響性功能？醫師破解男性恐慌

網路上流傳服用治療雄性禿口服藥物會影響性功能！醫師說明，僅約2%左右的患者產生副作用，而且藥物不到一天就會代謝掉一半。
健康醫療網

健康醫療網

2023/08/07 10:52

頭髮堪稱男人的第2張臉。然而，國外與網路上多年來流傳著服用口服藥物會影響性功能的說法，引起許多髮友的恐慌！生髮診所院長蔡宗樺說明，僅約2%左右的患者會發生此狀況，而且藥物代謝速度非常快，不到一天就會代謝掉一半，不會造成永久性問題。

造成雄性禿的原因多元，家族遺傳基因為主要原因。頭皮毛囊中含有高濃度二氫睪固酮（Dihydrotestosterone, DHT），可能縮短頭髮毛囊生長期並使其逐漸萎縮。治療雄性禿口服藥主要成分為Finasteride，透過藥物抑制DHT 生成的機轉來改善雄性禿，降低潛在毛髮掉落並維護頭皮毛髮生長。

蔡宗樺解釋，口服藥的副作用為性慾下降或性功能下降，不過比例並不高，僅約2%左右的患者會發生此狀況。而且藥物代謝速度非常快，不到一天就會代謝掉一半，因此停藥可恢復正常性慾與性功能。口服藥在全世界已經使用了數十年，產生副作用的報告非常少。由於性功能障礙與諸多因素相關，醫學上大部份專家認為，生髮口服藥代謝速度非常快，因此不太可能造成永久性問題。

蔡宗樺解釋，口服藥的副作用為性慾下降或性功能下降，不過比例並不高，僅約2%左右的患者會發生此狀況。（https://www.freepik.com/）

女性服用口服藥恐致畸胎　可改換生髮策略

他補充說明，治療雄性禿口服藥主要是設計給男性服用，女性若服用高劑量藥物，恐會有產下畸胎的風險，或是影響女性荷爾蒙分泌。雖然台灣目前尚無核准口服藥使用於女性落髮，但女性禿頭患者仍可選擇其他安全有效的治療方式，例如生髮雷射或是自體生長因子治療，對於女性來說效果更佳，也比較不會有副作用。

另外，有民眾擔心禿頭是否得吃一輩子的藥？蔡宗樺表示，DHT到40-50歲就會減少生成，口服藥可減量或停用，因此民眾不用擔心得吃一輩子。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 治療雄性禿口服藥影響性功能？醫師破解男性恐慌

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書