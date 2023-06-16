健康醫療網》勃起障礙新療法 研究：羊水幹細胞有望重振雄風

勃起障礙一直是「男」言之隱，對於神經損傷病患更是棘手。不少醫學文獻與相關研究證實，從母體分離出來的羊水幹細胞因屬於胚胎早期的幹細胞，對修復神經與促進組織再生的能力更佳。

根據台灣男性學暨性醫學醫學會的《2022性生活認知與滿意度》調查顯示，一半中年男子都有勃起功能障礙問題。輔仁大學醫學系團隊針對動物控制陰莖勃起的海綿體神經損傷後之勃起功能障礙模型進行功效試驗，發現羊水幹細胞可改善大鼠勃起的效果，若未來成功透過臨床試驗驗證其安全性與有效性，將可幫助更多男性病患重振雄風。

勃起障礙是常見的男性性功能障礙之一，俗稱「陽痿」，定義為「男性持續性或經常性地無法達到及（或）維持足夠的陰莖勃起，以進行滿意的性行為」。（https://www.freepik.com/）

勃起障礙三大原因

台灣男性學暨性醫學醫學會資料指出，勃起障礙（Erectile Dysfunction，ED）是常見的男性性功能障礙之一，俗稱「陽痿」；世界衛生組織（WHO）對勃起障礙定義為「男性持續性或經常性地無法達到及（或）維持足夠的陰莖勃起，以進行滿意的性行為」。

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器質性：由血管、神經、內分泌系統、或是陰莖海綿體本身異常或受傷所引起，比如合併慢性疾病會引響到血管和神經，老化會引響到內分泌系統的功能。 心因性：源於心理因素，例如生活與經濟的壓力、焦慮或憂鬱、或是夫妻之間感情不睦等。 混合性：兼具了上述兩種情況。

羊水幹細胞有助修復神經與促進組織再生

勃起障礙一直是「男」言之隱，對於神經損傷病患更是棘手。不少醫學文獻與相關研究證實，從母體分離出來的羊水幹細胞因屬於胚胎早期的幹細胞，對修復神經與促進組織再生的能力更佳。若羊水幹細胞可促進受損的海綿體組織與神經修復，將為男性病患帶來福音，提升其生活品質。

輔大醫學系副教授吳宜娜率領研究團隊，與擁有分離與培養羊水幹細胞專利的生技公司合作，發現在動物海綿體神經損傷後之勃起功能障礙模型數據顯示，羊水幹細胞確實能有效修復海綿體神經、血管內皮與平滑肌細胞的功能，進而改善勃起功能障礙，證明羊水幹細胞確實具備進一步開發成男性勃起功能障礙新療法的價值。不過其應用在人體的安全性與有效性，仍待進一步的臨床試驗證實。

輔大醫學系團隊研究發現「羊水幹細胞」可望幫助勃起障礙的男性重振雄風。（健康醫療網提供）

吳宜娜指出：「目前勃起功能障礙的治療方式，主要以選擇性第五型磷酸二酯酶抑制劑為主，但這類藥物病人必須終身服用，且對有心血管疾病的病患使用也有限制。其對海綿體神經損傷造成的症狀治療改善效果也有限，醫界都在尋求可以治標也可以治本的方法。若能開發羊水幹細胞療法，將可為廣大病患帶來福音。」

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 勃起障礙新療法 研究：羊水幹細胞有望重振雄風

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