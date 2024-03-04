健康醫療網》台國高中生每日平均睡6.9小時！ 醫籲：讓孩子多睡點身心才健康

台灣兒童福利聯盟在2020年調查顯示台灣國高中職生平均在晚上11時才入睡，早上6時就要起床，平均每天睡眠時數不足7小時，平均只有6.9小時。

除了學校課業外，補習更是台灣學生們常見的「課後」活動之一，近期網路上有補習班公布學生的行事曆，其中緊湊的課程安排與較短的睡眠時間，更是造成網友們的熱烈討論。其實兒童與青少年睡眠不足的問題還真是不少。

藍祚鴻表示，其實兒童與青少年睡眠不足的問題早已不是新話題，國內外研究都發現睡眠不足對於生理及心理都有很大的影響。（https://www.freepik.com/）

2020年調查 國高中職生平均睡眠不足7小時

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衛生福利部草屯療養院兒童精神科醫師葉騰尹表示，台灣兒童福利聯盟在2020年調查顯示台灣國高中職生平均在晚上11時才入睡，早上6時就要起床，平均每天睡眠時數不足7小時，平均只有6.9小時；而其中大約3分之1的學生因課業原因晚睡，包括：看書、寫作業、準備考試等。

大約2成則是因為使用電子產品，例如：玩手機、手遊、電腦、看電視、電影或追劇等而晚睡；更有超過2成的學生是受情緒或失眠困擾而晚睡。

兒童與青少年睡眠障礙 嚴重需至醫院評估

除了睡眠時數太少的問題以外，兒童與青少年的睡眠障礙其實也不少見，一般來說常見的睡眠障礙型態包含：睡眠時數的改變（過多或過少）、難以入睡或沒有照顧者在身旁就睡不著、維持睡眠困難容易清醒、太早起床且起床後就難再入睡或是睡眠呼吸中止症等。

以精神科的角度來看，兒童與青少年失眠也很有可能是焦慮、憂鬱或甚至是其他精神疾病的表現。若睡眠障礙持續時間太久或影響生活，像是身體健康、人際關係或是學業工作表現等，可以至醫院進一步評估。

考量生心理健康 需有充足睡眠與休閒、心理支持

藍祚鴻表示，其實兒童與青少年睡眠不足的問題早已不是新話題，國內外研究都發現睡眠不足對於生理及心理都有很大的影響，而睡眠對學習也是相對重要，認知功能的維持、記憶的發展，都和睡眠有直接關係，因此要睡得飽、睡得好，才能展現更好的學習效果。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 台國高中生每日平均睡6.9小時！ 醫籲：讓孩子多睡點身心才健康

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