晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》台國高中生每日平均睡6.9小時！ 醫籲：讓孩子多睡點身心才健康

台灣兒童福利聯盟在2020年調查顯示台灣國高中職生平均在晚上11時才入睡，早上6時就要起床，平均每天睡眠時數不足7小時，平均只有6.9小時。
健康醫療網

健康醫療網

2024/03/04 12:50

除了學校課業外，補習更是台灣學生們常見的「課後」活動之一，近期網路上有補習班公布學生的行事曆，其中緊湊的課程安排與較短的睡眠時間，更是造成網友們的熱烈討論。其實兒童與青少年睡眠不足的問題還真是不少。

藍祚鴻表示，其實兒童與青少年睡眠不足的問題早已不是新話題，國內外研究都發現睡眠不足對於生理及心理都有很大的影響。（https://www.freepik.com/）

2020年調查　國高中職生平均睡眠不足7小時

衛生福利部草屯療養院兒童精神科醫師葉騰尹表示，台灣兒童福利聯盟在2020年調查顯示台灣國高中職生平均在晚上11時才入睡，早上6時就要起床，平均每天睡眠時數不足7小時，平均只有6.9小時；而其中大約3分之1的學生因課業原因晚睡，包括：看書、寫作業、準備考試等。

大約2成則是因為使用電子產品，例如：玩手機、手遊、電腦、看電視、電影或追劇等而晚睡；更有超過2成的學生是受情緒或失眠困擾而晚睡。

兒童與青少年睡眠障礙　嚴重需至醫院評估

除了睡眠時數太少的問題以外，兒童與青少年的睡眠障礙其實也不少見，一般來說常見的睡眠障礙型態包含：睡眠時數的改變（過多或過少）、難以入睡或沒有照顧者在身旁就睡不著、維持睡眠困難容易清醒、太早起床且起床後就難再入睡或是睡眠呼吸中止症等。

以精神科的角度來看，兒童與青少年失眠也很有可能是焦慮、憂鬱或甚至是其他精神疾病的表現。若睡眠障礙持續時間太久或影響生活，像是身體健康、人際關係或是學業工作表現等，可以至醫院進一步評估。

考量生心理健康　需有充足睡眠與休閒、心理支持

藍祚鴻表示，其實兒童與青少年睡眠不足的問題早已不是新話題，國內外研究都發現睡眠不足對於生理及心理都有很大的影響，而睡眠對學習也是相對重要，認知功能的維持、記憶的發展，都和睡眠有直接關係，因此要睡得飽、睡得好，才能展現更好的學習效果。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 台國高中生每日平均睡6.9小時！　醫籲：讓孩子多睡點身心才健康

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書