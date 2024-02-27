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健康醫療網》豬肉乾、菜脯餅都中標！蘇丹紅辣椒粉流向16家業者

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉流向16家下游業者，截至25日共計下架及封存辣椒粉及其產品1萬9386.6公斤。
健康醫療網

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2024/02/27 10:51

「蘇丹紅」食安風暴持續延燒！包括蝦味先、豬肉乾、菜脯餅等都被驗出含有蘇丹紅，且已流入超商、量販店等各大通路，其中蝦味先下架36萬包最多，豬肉乾已賣到新北6業者，菜脯餅則無上架銷售。食藥署表示，新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉流向16家下游業者，截至25日共計下架及封存辣椒粉及其產品1萬9386.6公斤。

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，檢出含有蘇丹色素3號。圖為辣椒粉示意圖，與本文無關。（https://www.freepik.com/）

工業染料　吃下加工食品恐致癌

食藥署副署長林金富表示，蘇丹色素具潛在致癌性。林口長庚醫院毒物科主任、毒物專家顏宗海指出，蘇丹紅是人工製成的「染料」，常見有蘇丹紅1號、蘇丹紅2號、蘇丹紅3號和蘇丹紅4號，主要用途是在工業上作為溶劑、蠟或增色，包括鞋油、地板的蠟、汽油等，國際上有明確共識，不能使用在加工食品。

辣椒粉下架　豬肉乾流向6業者

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，檢出含有蘇丹色素3號。食藥署表示，將持續追蹤地方政府衛生局辦理問題產品下架事宜，目前累計4批辣椒粉原料經抽驗檢出含有蘇丹色素3號，包含新北市政府衛生局抽驗有效日期115.10.4、桃園市政府衛生局抽驗有效日期115.10.29及116.01.07及台中市食品藥物安全處抽驗有效日期115. 10.12，流向「濟生股份有限公司」等16家下游業者，各地方政府衛生局持續督導查核下游業者下架相關製品，截至113年2月25日，共計下架及封存辣椒粉及其產品1萬9386.6公斤。

食藥署表示，自112年12月11日至113年6月10日對中國辣椒粉採100％逐批查驗，查驗符合規定後，始得輸入；中國輸台辣椒粉不合格之21家出口商及製造廠，自113年2月20日起暫停受理輸入查驗3個月。

（食藥署提供）

蘇丹紅辣椒粉流向16家業者，截至25日共計下架及封存辣椒粉及其產品1萬9386.6公斤。（食藥署提供）

菜脯餅無上架販售　加工蛋過關

新北市衛生局表示，保欣公司從中國河南進口的28批紅辣椒粉原料，截至目前，有4批確認檢出蘇丹紅色素3號，另外，有6家業者販賣台中「金安記」食品廠的「香辣豬肉乾」跟「香辣豬肉絲」，其中1間傳統市場肉鬆攤進貨102公斤，已經全部賣完，其他5間假日未營業；25日查核9家「菜脯餅」跟「白胡椒美味棒」的9家通路，都沒看到違規品在架上販售。

另外針對皮蛋、鹹蛋、滷蛋、溏心蛋等，食藥署抽驗原料蛋38件及加工蛋品47件，分別檢驗動物用藥殘留及農藥殘留或重金屬鉛、銅含量、蘇丹色素或食品中微生物衛生標準等，檢驗結果均與規定相符。

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食藥署提醒，食品業者應持續依據食品安全衛生管理法規定，落實自主管理，務必確認原料之安全衛生，確保產品安全無虞。依食品安全衛生管理法第8條第1項及食品良好衛生規範準則（GHP）規定，食品製造業者使用之原材料，應符合衛生安全規定，並有可追溯來源之相關資料或紀錄。違反上述規定者，依食安法第44條第1項規定，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，另得依同法第41條第1項第4款命業者暫停作業及停止販賣，並封存該產品。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 豬肉乾、菜脯餅都中標！蘇丹紅辣椒粉流向16家業者

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