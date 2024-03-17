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健康醫療網》白沙屯媽祖進香人數破紀錄！ 醫提「注意事項」避免身體不適

今年香燈腳人數破紀錄達17萬人，副院長吳肇鑫提供健康小提醒口訣，就是人多千萬不要以為「擠一下」沒關係，一定要注意！
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2024/03/17 14:57

白沙屯媽祖徒步進香人數再創歷史新高，報名人數高達17萬人，展現了香燈腳對媽祖虔誠的信仰與熱情。

全程支援緊急醫療救護　協助方式看這

童綜合醫院第12年進行服務，全程支援9天8夜進香活動的緊急醫療救護，醫院共派出40名醫護輪班隨行，還有53名醫護志工接力幫忙照護香燈腳。

另外，童綜合醫療團救護站定點設置地點四處為3／17 台1線拱天宮牌樓下方、3／23 北港朝天宮後方（行政大樓騎樓） 、3／25 通霄慈后宮人行陸橋下方、3／26 台1線拱天宮牌樓下方。香燈腳臂章上都有這次進香活動專屬救護車專線電話0917-565799，若路途中有任何需要緊急救護，皆可撥打專線電話尋求醫療協助。

童綜合醫院將派出兩台救護車在進香隊伍前後隨行。

人潮多易推擠　6點建議避免受傷

每年都參加白沙屯進香活動的童醫院白圓宏中級救護員表示，在如此大規模的進香活動中，人潮密集、氣氛熱烈，很容易造成推擠情況，將歷年來參加活動的經驗提出幾點建議，避免意外的發生：

1. 提前準備，建議提前向媽祖婆稟報起馬，盡量避開高峰時段，避免人流擁擠。

2. 保持警覺，隨時留意周圍的情況，避免遭受推擠。

3. 遵守秩序。

4. 注意孩童和老人。

5. 配合安全人員。

6. 避免停留在過度擁擠區域。

慢性疾病患更要當心　出現傷口快處理

童綜合醫院急診部成人緊急科鄭閔瑋主任指更呼籲，罹患慢性疾病患者要記得攜帶藥物，並按時服用，在飲食上也要特別留意；若進香期間有任何不舒服的情況，如腳步出現水泡或傷口等，都要儘快與醫療人員聯繫，即時進行傷口護理，切勿使用偏方，避免二次感染。

而目前正值春末之際，溫差變化大，因此要隨時添加衣物做好保暖，或者適時補充水分，避免中暑的發生。

別以為「擠一下」沒關係　牢記3注意事項

今年香燈腳人數破紀錄達17萬人，副院長吳肇鑫提供健康小提醒口訣，就是人多千萬不要以為「擠一下」沒關係，一定要注意！

「擠」：不要推擠！很多路段人潮擁擠，小心跌倒意外、踩踏風險，注意交通安全。

「疫」：防疫！打流感疫苗及XBB疫苗，接觸環境及人後、吃東西前記得酒精洗手。

「夏」：春陽常常像夏天一樣猛烈！注意防曬、補充水份及鹽份。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 白沙屯媽祖進香人數破紀錄！ 醫提「注意事項」避免身體不適

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