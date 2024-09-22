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自由開講》「白賊」Liar的代價

2024/09/22 20:30

◎鄭麗真

第一插政治（從政）

第二持廟寺（把持）不需申報收入，不需繳稅

第三做兄弟（黑道）是三句幽默且極其寫實的台諺。

1951-1965 年台灣接受美國的金錢援助長達15 年，共計15 億美元

美國杜魯門總統曾經以手比著脖子示意： 蔣介石太太宋美齡「一家都是賊」；因為她們賺取不少「美援的利益」。國府時代，中國國民黨以黨國專制獨裁統治台灣，「國庫通黨庫，黨庫通內庫」是當時的政治名言！

稱超越藍綠的「白賊」柯Liar，棄醫從政，短短十年不擇手段功成名就。因捲入京華城弊案遭到羈押。（資料照）稱超越藍綠的「白賊」柯Liar，棄醫從政，短短十年不擇手段功成名就。因捲入京華城弊案遭到羈押。（資料照）

2014-2024 年自稱超越藍綠的「白賊」柯Liar，捨棄醫師之職，短短十年不擇手段地在政治道路上功成名就，不知累積了多少財富，且取得大量年輕世代的支持與金援， 成為全台各類媒體每日必採訪的焦點人物。

「葬儀社愛人死，柱仔腳愛選舉」一針見血道破台灣各種選舉的次數頻繁，造就另類政治產業經濟，人們的財產可重新分配。

柯家長輩公然護短其子，詛咒：黑白駡我們的人會被雷劈啦！會被神明處罰啦！八月三十日柯宅，辦公室遭檢方收索，她老人家依然強勢公開嗆聲：我小孩不會做壞事，黑白辦會有罪過。

1987年7月15日台灣解嚴，同年8月30日政治受難者前輩們在台北「國賓飯店」成立「台灣政治受難者聯誼總會」，許曹德主張將「台灣應該獨立」列入組織章程裡，結果遭判刑有期徒刑10年（同－案的蔡有全被判有期徒刑11年）

2024年8月3 0日柯文哲被檢調請去說明，他被「無保請回」出來後，卻刻意形塑自己是「綠色恐怖」的受害者；經過檢方提出抗告，終於在9月5日再度開庭訊問8小時，最後被法官裁定收押禁見，直接送入台北看守所！

天下沒有「後悔藥」

人間沒有「早知道」

願與全體台灣人秉持謹言慎行，誠實面對自己與他人，莫再耗損社會資源，讓台灣平安順遂向前行！

就算是貪贓枉法的人與事被進入司法檢調程序，普羅大眾難免持續憂慮長期以來難被信任的司法；「一審重判，二審減半，三審豬腳麵線」即是最著名的戲謔寫照！

（作者為文史與人權工作者）

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