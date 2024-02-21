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健康醫療網》「攝護腺最新治療」解決中年男性小便困擾 門診手術即可進行

攝護腺肥大幾乎是一半男性會遇到的疾病，盛行率在50歲男性約50%，到了70歲時甚至達到70%。臨床上服用的藥物大多也僅能治標，無法有效讓攝護腺縮小。因此在藥物逐漸無法控制時，手術就進入到不可或缺的角色。
健康醫療網

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2024/02/21 11:13

47歲王先生，因解尿不順需非常用力且無法一次排乾淨，常常剛上完馬上又有急尿感，一個晚上起床3至4次，嚴重影響睡眠以及生活品質。

半數中年男性症頭　攝護腺導致小便困擾

攝護腺肥大幾乎是一半男性會遇到的疾病，盛行率在50歲男性約50%，到了70歲時甚至達到70%。臨床上服用的藥物大多也僅能治標，無法有效讓攝護腺縮小。因此在藥物逐漸無法控制時，手術就進入到不可或缺的角色。而手術有以下六個適應症包括：反覆泌尿道感染、急性尿滯留、膀胱結石、膀胱憩室、反覆血尿、腎功能受損。

攝護腺肥大幾乎是一半男性會遇到的疾病，盛行率在50歲男性約50%，到了70歲時甚至達到70%。（https://www.freepik.com/）

傳統手術有其限制　「攝護腺水蒸氣消融術」降低併發症率

奇美醫院泌尿外科醫師曾文歆說明，過去的標準治療方式為「經尿道攝護腺刮除術」，以傳統的雙極電刀一塊塊刮除阻塞的攝護腺組織，在刮除的同時還必須同時止血，導致手術中出血量較多、手術時間長、切除的組織較少。近10年來，也發展到了「經尿道鐳射攝護腺剜除術」，從攝護腺的邊膜血管較少處，以鐳射完整地將攝護腺剜除下來，不僅出血量大幅減少、手術時間縮短到1至2小時、也能切除最多最完整的攝護腺組織。但儘管手術已不斷在進步，依然有些許難以克服的併發症，如逆行性射精（發生率60至70%）、膀胱頸狹窄（發生率1至2%）。

曾文歆進一步說明，最新的「攝護腺水蒸氣消融術」，其手術方式也是從尿道進入，並在攝護腺肥大處將細針插入組織，並釋放出高溫的水蒸氣來破壞攝護腺組織，使增生的組織慢慢萎縮，進而改善排尿阻塞的問題。手術過程非常快速僅僅只有5至15分鐘即可完成，過程中出血量也極低，因此甚至可以在靜脈麻醉下以門診手術的方式來進行。

攝護腺超過80ml不適用　術後放置尿管避免急性尿滯留　

由於水蒸氣破壞攝護腺組織，手術後會使得組織局部腫脹，因此建議手術後1周暫時放置尿管，避免急性尿滯留狀況發生。此尿管可以使用尿管閥來自由控制排尿狀況，因此不須帶著尿袋，尿管也可以正常洗澡及清潔，不影響日常的活動。而因為其原理是用細針做水蒸氣消融，因此若攝護腺太大超過80ml，效果較不明確，因此目前較不建議使用。

值得注意的是，攝護腺水蒸氣消融術後逆行性射精發生率僅3%，因此對於攝護腺大小適中（30至80ml）、病人非常年輕仍需保有射精功能者、或是全身麻醉風險較高者，水蒸氣消融術都是不錯的新選擇。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 「攝護腺最新治療」解決中年男性小便困擾 門診手術即可進行

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