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健康醫療網》不只性功能障礙！醫警告「慢性攝護腺發炎3大症狀」 3招擊退頑疾

病人可能會有解尿不順、頻尿、尿不乾淨感或長期面臨勃起功能障礙、早洩等性功能問題，而最後發現原因竟是慢性攝護腺炎。
健康醫療網

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2023/11/22 12:53

「攝護腺發炎」發生比率不亞於攝護腺肥大，但卻是較少被了解及重視的男性健康課題，它雖不具生命威脅，但對病人日常生活卻造成嚴重影響。各個病人臨床表徵皆不同，但幾乎都涉及泌尿系統。

慢性攝護腺發炎常見三大症狀：排尿障礙、會陰部疼痛、性功能障礙

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖說明，病人可能會有解尿不順、頻尿、尿不乾淨感或長期面臨勃起功能障礙、早洩等性功能問題，而最後發現原因竟是慢性攝護腺炎。更令人驚訝的是，它還可能造成下體不適感，部位包括下腹部、會陰處、甚至陰囊及大腿內側；有些病人的疼痛甚至還會位移，每週的痛點皆不同。這些不適包含了脹痛、抽痛或者難以描述的怪異感，嚴重者還會坐立難安。

奇美醫院泌尿外科主治醫師謝昆霖說明，病人可能會有解尿不順、頻尿、尿不乾淨感或長期面臨勃起功能障礙、早洩等性功能問題，而最後發現原因竟是慢性攝護腺炎。（https://www.freepik.com/）

無標準治療療程　有3面向可參考

由於上述症狀並非都同時出現，也增加了診斷的困難度。此外，慢性攝護腺發炎也是血精及男性不孕症的原因之一，在泌尿科男性病人佔有相當大的比例，不容忽視。「攝護腺發炎」目前尚無標準治療療程，謝昆霖指出，處理原則為針對不同症狀給予對應治療。簡單歸納有三大招式：個人化的藥物治療、生活型態的調整以及低能量體外震波。

第一招：藥物治療，但需耐心調整找到個人化配方

首先，調整到適合於病人的個人化藥物組合。藥物治療共有六、七類不同機轉藥物，每個病人適合的藥物不盡相同，所以病人須好好配合醫師調整藥物，如同找到適合自己的一套武功並持續修練，才會有其功效。

第二招：生活型態調整，是最重要的基礎，也是長期改善的關鍵

謝昆霖解釋，生活型態調整是治療的第一步也是重要的基礎，這也是復發與否的關鍵。常見危險因子包括刺激辛辣食物、長時間久坐、排便異常等，也有病人表示只要睡眠品質不好，接下來幾天症狀便會發作。生活型態醫學六大支柱包含了壓力及睡眠，生活壓力增加及睡眠問題，都可能會引發疼痛症狀，而疼痛不適又會對精神狀態產生負面影響，如煩躁、焦慮或易怒等，這些又會加劇疼痛，進入惡性循環。

根據研究指出，攝護腺發炎病人更容易受到心理壓力及心身症的影響，因此做好生活型態調整，包含改善睡眠、有效壓力管理、修正危害因素及習慣，是長期改善慢性攝護腺發炎的關鍵。

第三招：物理性治療，低能量體外震波治療成效良好

攝護腺慢性發炎是反覆發作不易痊癒的疾病，加上有些病人症狀十分嚴重，因此部分病人需要進一步物理性治療，以期有效地治療複雜型的攝護腺炎。謝昆霖說明，2020年奇美醫院引進低能量體外震波治療，主要應用於慢性攝護腺發炎或勃起功能障礙。迄今已治療27位攝護腺慢性發炎的重度病人，前後共90次療程，約有80%病人疼痛有所改善，其中包括五個年輕病人不僅疼痛緩解，勃起功能也有一定程度的進步，其中大部分都是反覆嚴重疼痛，且藥物效果有限的重度者。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 不只性功能障礙！醫警告「慢性攝護腺發炎3大症狀」 3招擊退頑疾

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