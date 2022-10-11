健康醫療網》開業老醫師頻尿以為攝護腺肥大 就醫竟是攝護腺癌惹禍

攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大症狀很類似，包括夜尿、頻尿、解尿不乾淨、用力解尿等...

攝護腺肥大和攝護腺癌症狀，連醫學豐富的老醫師，都很難從症狀分別出來！一位68歲的開業老醫師，近幾年來在看診時經常頻頻上廁所解尿，自覺是攝護腺肥大而求醫，卻「不小心」被抓到攝護腺癌約0.5公分大，所幸經光子刀放射線治療後，老醫師的攝護腺癌完全消失。

以為攝護腺肥大 檢查發現有腫瘤

這位開診所的老醫師，因醫術超好又服務親切，每天前往診所找他看病的民眾不少，有時在看診中感覺尿急不得不暫時放下工作解尿去，又感覺解不乾淨，來來回回對看診的民眾很不好意思，自己認為年紀大是攝護腺肥大而到澄清醫院求醫，泌尿外科也幫他做了攝護腺刮除手術。

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澄清醫院中港院區放射腫瘤科梁家郡醫師表示，在術後將刮除的組織送化驗結果，發現有很少量的癌細胞存在，腫瘤指數為3.5，在正常的範圍內，核磁共振卻看到一顆約0.5公分的攝護腺癌，診斷為第一期攝護腺癌，暫時先觀察。

攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大症狀很類似，包括夜尿、頻尿、解尿不乾淨、用力解尿等...（https://www.freepik.com/）

光子刀放射線 治療消除癌細胞

一年半後再複檢，老醫師的腫瘤指數升為7.1，已超過正常指數4，核磁共振發現攝護腺癌已長成約0.9公分，他又不想開刀全部切除攝護腺，在百般思考後決定接受光子刀放射線治療，希望能保留完整的攝護腺。

梁家郡醫師指出，每天一次光子刀放射線治療，三十七次治療後，老醫師的攝護腺癌已完全消失，其腫瘤指數掉到0.76，進一步證實這項治療效果相當好。最重要是在治療期間不影響他的診所工作，光子刀放射線治療的優點是患者的副作用較低，但通常開刀後患者需要放尿管、掛尿袋，造成生活工作上的不便，目前對攝護腺癌的治療是放射線治療和開刀並存，患者可自行選擇對自己最好的治療方式。

攝護腺癌的徵兆 類似攝護腺肥大

梁家郡醫師提醒，由於攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大症狀很類似，包括夜尿、頻尿、解尿不乾淨、用力解尿等，在台灣臨床上發現有約30%的攝護腺癌患者確診時已經是第四期，癌細胞通常已轉移到骨骼等地方，而延誤治療黃金時機，因此若有不適，應盡快就醫。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 開業老醫師頻尿以為攝護腺肥大 就醫竟是攝護腺癌惹禍



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