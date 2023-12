健康醫療網》男子氣概迷思延誤就醫 「前列腺肥大」嚴重恐影響膀胱與腎功能

隨著高齡化社會的來臨,前列腺肥大的問題越來越需要重視。闕士傑指出,50歲以上的男性約有一半有前列腺肥大的問題,且發生率也會隨著年紀增長而逐年上升,家族有前列腺肥大的病史及肥胖男性,更是前列腺肥大高風險族群。

50歲以上的男性約有一半有前列腺肥大(攝護腺肥大)的問題,出現排尿困難、頻尿等問題。然而,不少患者為了維持傳統男性堅強形象而延後或拒絕就醫,台大醫院泌尿部主任闕士傑指出,延誤治療可能導致膀胱退化,進而影響腎功能,新型「前列腺拉開手術」不會導致性功能障礙及射精障礙等術後併發症,可解決大部分男性不願意接受前列腺肥大治療的主因。

Movember鬍子月關注男性健康

每年11月的全球性慈善運動「Movember鬍子月」,是鼓勵男性關注前列腺癌、睪丸癌和憂鬱症等健康問題而發起的運動,因此也被稱為男性健康月,其中前列腺肥大是中年以上男性最常見的泌尿道生理變化。

男性前列腺肥大的發生率與年齡成正相關

隨著高齡化社會的來臨,前列腺肥大的問題越來越需要重視。闕士傑指出,50歲以上的男性約有一半有前列腺肥大的問題,且發生率也會隨著年紀增長而逐年上升,家族有前列腺肥大的病史及肥胖男性,更是前列腺肥大高風險族群。由於初期症狀可能只有輕微頻尿,患者容易輕忽並延誤就醫,中後期可能引發夜尿、排尿障礙等症狀,除嚴重影響生活品質外,也可能引發身體和心理等延伸問題。

然而數據統計,男性即使在身體出現病痛,仍時常會因傳統男性需要維持堅強形象而延後或拒絕就醫1。根據衛生署統計,50歲以上的男性中,只有3成主動接受前列腺肥大的治療2,且還有些男性患者因擔心治療後可能出現長期併發症的風險而拒絕治療。闕士傑提醒,延誤治療可能導致膀胱退化,進而影響腎功能,因此掌握治療時機相當重要。

前列腺拉開手術預後良好 維護男性雄風

前列腺肥大治療分為藥物治療和手術治療,闕士傑說明,藥物治療能使患者改善排尿不順暢的症狀,但也可能出現頭暈、姿勢性低血壓、女乳症或勃起障礙等副作用。若藥物無法控制,就需要進一步的手術治療。而傳統手術以雙極電燒刮除手術或雷射剜除術為主,雖可以快速有效改善患者排尿困難,但術後恢復期需要2-3個月;術後可能會引起併發症,像是性功能障礙(1~3%)、逆行性射精(40~60%)等副作用。

闕士傑表示,近年來前列腺肥大的治療趨勢為微創低侵入性治療(Minimal Invasive Surgical Therapy, MIST),其中包括「前列腺拉開手術」,透過微創手術將增生的前列腺拉緊,增加尿道內腔管徑達到有效且快速的治療效果。不用切開組織,出血量極低,可以減少尿道粘膜破壞,手術風險大幅降低,不會導致性功能障礙及射精障礙等術後併發症,可解決大部分男性不願意接受前列腺肥大治療的主因。

一位患者長期受前列腺肥大所擾,但因工作忙碌無法抽出2-3個月時間進行治療及恢復。後來因患者準備與家人出國遊玩,為避免前列腺肥大症狀在出國期間惡化,不想擾亂家庭出遊興致,與醫師討論後,決定選擇前列腺拉開手術,術後恢復期短。最終患者不但如期出國遊玩,且不受排尿障礙及術後恢復所苦,成功找回原有的生活品質。

定期檢測重要指數 勿輕忽前列腺肥大

闕士傑提醒,前列腺肥大是每一位男性都需要注意的自然老化現象。若民眾懷疑有前列腺肥大症狀,建議可以使用國際攝護腺徵狀評分表IPSS症狀量表了解自身下泌尿道健康狀況,勿拖延夜尿、頻尿、排尿緩慢、滴尿等症狀。也建議中老年男性須安排定期去門診接受PSA指數檢測,期待有問題能早期發現、早期治療。即便藥物治療已無法控制,也要積極且誠實地與泌尿科醫師討論病情,及早發現並積極諮詢醫師了解適合自己的治療方式



