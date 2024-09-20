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思想坦克》不是主席是教主

思想坦克

思想坦克

2024/09/20 10:30

◎黎時潮 

2014年柯文哲崛起時，我並不關心。畢竟，對於臺南市民來說，臺北市長的選舉不值得關注。

只是，選舉時的兩件事讓我很在意。

首先，一位執業多年，並且據說很有貢獻的醫生，為何只有一位曾經的患者出來力挺？後來，當柯文哲的醫師經歷被揭露得越來越完整時，多數人終於知道，不會開刀的傳聞是真的，而他最主要的工作差不多就是送人最後一程。能有一位曾經的患者出來感謝他，已經接近奇蹟了。

其次，關於MG149案，我始終無法理解，把單據貼在牆上除了表演之外，有甚麼實質意義？整件事情，找一家合格的會計事務所稽核、簽證，不就好了？單據貼牆上，有誰或者哪家媒體會去細看？畢竟，那時候四叉貓可能沒這麼有空。

當選之後柯文哲成了當時最熱門的政治明星，更是收視率保證，所有政論節目都極力邀請他去。那時候還扯出郭台銘三億男事件，讓周玉蔻惹上不小麻煩。

只有工具理性沒有價值理性的政客

在這些節目上，對於具體問題，柯文哲永遠不正面回答，而是用一大堆迂迴口號和願景敷衍；但他唯利是圖的個性，卻經由這些訪談表露無遺。看到柯在節目上的表現後，我寫下了「只有工具理性沒有價值理性的政客不值得支持」的評語。柯在節目上說出「財團用刀叉吃人肉」的名言，現在我們終於明白，柯也很想用刀叉吃，但還沒進化，仍然停在用手抓人肉的階段。

那時他喜歡帶著一起上節目的幕僚，主要是彭振聲、鍾慧諭、林洲民這三位，他們不可避免地常常在節目上對柯極力吹捧。後來的事情演變很有趣，據說鍾慧諭被彭振聲鬥走，林洲民的理想性格讓他和柯之間一直存在無法調和的矛盾，最後也只能黯然求去；至於撐到最後的彭振聲，目前羈押禁見中！據說，彭將援用柯的案例，用「不知道」當作抗告的主訴理由。

或許，未來牽涉貪汙治罪條例的官員，「不知道」會變成最重要的主訴理由。

簡單說，還維持著一些理想性或者腦袋還算清醒的人，幾乎都無法和柯長期合作，林欽榮、蘇麗瓊、簡余晏、金牌霖等等，構成了一梯又一梯的柯黑。

十年後回顧2014年台北市長選舉仍然富有教育意義，畢竟，那是歷史上很少見地把一坨屎吹成黃金的案例。

柯文哲是次級的希特勒

柯文哲的言行常常讓我想到卡西勒（Ernst Cassirer）的著作《國家的神話》。在這書中，卡西勒重新審視卡萊爾的「英雄史觀」，詳細解析了希特勒的言行，以及這類語言為何能吸引群眾？

從卡西勒的分析中，可以看出，希特勒把自己塑造成卡萊爾式的英雄，讓自己的形象和國族復興疊合為一；對於涉世不深的人來說，這種形象是大有魅力的。同時，希特勒往往把自己標準為道德楷模，許多他暗地裡做的齷齪事，全部栽贓到對手頭上。畢竟，造謠和闢謠之間的成本相差巨大。

柯文哲一直以來的言行就是這一套，他面對媒體時，幾乎一開口就是謊言，指控他人永遠不用證據；當別人用真相反問時，他就一貫地裝傻，然後用鯊魚理論，另外開啟話題。

而柯文哲說話的口音和裝出來的樣子，恰好是臺灣社會最喜歡的「憨厚、直爽、可信任」的歐里桑形象，對於不曾和他親身接觸的年輕人，以及缺乏社會經驗的專業人士來說，這人在媒體上經營出的樣子，實在太迷人。回顧選前柯文哲拍攝的那段「你們不放棄，我也不放棄」影片，除了雞皮疙瘩掉滿地之外，必須承認金馬獎確實欠他一座最佳男主角。

殘存的忠誠小草多難以適應社會

但是演的終究是演的，一批又一批的人看清之後，成了一梯又一梯柯黑；從當初一呼百應，到現在還願意去北檢聲援的人，只剩下這麼一點。但這些人，大概可以算是純度最高的小草吧？

今天（4日）傳來讓人遺憾的訊息，那位搶奪四叉貓直播設備的民眾黨員，居然跳樓輕生了。

如果陰謀論一點，說不定背後沒這麼單純；當然，也不必把事情想得這麼複雜，就是一個沒太多社會經驗的人，一時之間不知道該怎麼面對官司？可以斷言，這個人的性格和選擇，就是很典型的小草。他們或許懷有理想，並投射在柯文哲身上，但又不知道該怎麼面對生命中不可避免的失望、挫折。

最可恥的，當然就是把這些人當燃料的柯文哲等人了。

鑒於柯文哲「稱帝」多次（甚麼雍正、唐太宗等等），他指定的緊急硬辯小組，可以簡稱為顧命八大臣。這八位以及該黨的不分區立委，這幾天的言行也成了官場照妖鏡。

黃國昌、陳昭姿的拙劣演出

首先當然是黃國昌。當柯文哲被扣在北檢時，黃在照片中露出的神秘微笑；柯被無保請回時，黃臉上如喪考妣的表情。此處當然無法確知他真正的想法，但是如果柯真的難逃此劫，黃將很有機會變成手握每年破億政黨補助款的黨主席，他會不心動嗎？

網路圖文作家蕭瑩燈製作之梗圖。（圖片來源：翻攝自蕭瑩燈臉書）網路圖文作家蕭瑩燈製作之梗圖。（圖片來源：翻攝自蕭瑩燈臉書）

又比如陳昭姿在媒體前毫無理性、見識的歇斯底里嘶吼；或著柯夫人陳醫師傻到以為拿現金去ATM存不會查到金流等等。民眾黨從上至下顯露出來的無常識，已經到了匪夷所思的地步了。也難怪小草們看柯文哲，不是黨主席，而是掌握宇宙人生真理的教主。如果真的讓這個黨執政，臺灣大概沒救了。

今天4日），檢方將針對羈押提出抗告，只能期待，今晚可以安心吃頓雞鴨飯。

作者為爵士樂評人，政治觀察者。有資訊焦慮症，喜歡收集並閱讀大量資料。目前主要擔任幾處音樂講堂講者，同時也持續觀察台灣前途與世界變化。

本文經授權轉載自【思想坦克】〈不是主席是教主

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