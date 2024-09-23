自由開講》中共計劃生育惡果，誰來買單？

◎林宇馨

2024年9月13日，中共人大常委會宣布通過「實施漸進式延遲法定退休年齡的決定」，此政策將於2025年1月1日開始實施，並在15年內逐步延遲男女職工的退休年齡。具體來說，目前60歲、55歲、50歲的退休年齡將分別被延遲至63歲、58歲和55歲；此外，從2030年起，職工按月領取基本養老金的最低繳費年限將由現行的15年逐步提高至20年。

延遲退休年齡的原因

中共提出延遲退休年齡的理由為人均壽命延長、人口老齡化以及工作方式的多樣化等，中國官方認為，上述因素導致勞動力市場需要調整，以應對不斷增加的老年人口壓力。此外，政府希望透過延長職工的工作年限，減輕養老金系統的負擔，確保其財政可持續性。

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背後意涵與真實原因

多數人民認為，中國目前面臨人口老齡化問題，起因於數十年來強制推行計劃生育政策的後果。計劃生育導致生育率驟降，勞動力供應減少，養老金系統壓力增加。如今，當局推出延遲退休政策，讓全中國人民承擔政府錯誤政策的代價。

更有網民直接指出，中共推行延遲退休的真正原因，是經濟面臨嚴峻挑戰，養老金資金枯竭，政府需透過延長退休年齡來推遲養老金的支付。中國經濟在過去幾年遭遇增長遲緩、債務問題惡化、內外經濟環境不穩定等多重挑戰，在在使中共當局財政壓力加劇。

多數人民認為，中國目前面臨人口老齡化問題，起因於數十年來強制推行計劃生育政策的後果。（截圖自中國騰訊網）

對人民的影響

延遲退休政策對人民的影響深遠。首先，延長工作年限意味著許多勞動者需要在健康狀況逐漸惡化的情況下，繼續承擔工作壓力。對於從事體力勞動或勞動環境惡劣的工人來說，年紀增長，導致身體狀況無法繼續工作，延遲退休政策，對其而言相當不合理也不公平。

其次，延長養老金繳費年限也使許多工人，特別是非正式勞動者和靈活就業者，難以達到20年的繳費要求，削弱這些人民的退休保障，且此政策可能加劇貧富差距，讓那些資源匱乏的群體陷入更大的經濟困境。

中共當局的說詞毫無可信度

中共當局不願正視計劃生育政策所帶來的長期社會和經濟影響，反而將延遲退休的決定包裝為對未來的「合理應對」。這種做法顯示中共無視民意、不願承認過去的錯誤政策造成的後果，進而削弱民眾對政府的信任。

不願意面對事實，無法進步

中共政府拒絕承認過去政策的失敗，無法進行自我反思，嚴重阻礙中國未來的發展。面對人口老齡化和經濟壓力，真正有效的解決方案應該是更公平的社會保障制度改革，以及促進經濟結構轉型，而非將負擔轉嫁給普通百姓。

結論

中共當局提出多種「理由」，但真實原因明顯是過往的錯誤政策，中共當局若不正視問題主因，不願從根本上改革制度，未來將面臨更大的經濟問題和社會穩定的挑戰。

（作者為學生）

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