自由開講》阿共避諱「1027」？ 玩數字遊戲 范曉萱強多了

◎張天泰

「520是我愛你」

「000是要kissing」

這是47歲范曉萱在1998年，詞曲唱一手包辦的〈數字戀愛〉，現在已經2024年了，萬萬沒想到，阿共仍沉迷於避諱禁止數字的無智遊戲。

范曉萱近年也跨足影視，以《馬語》入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（台北市電影委員會提供）

因10月27日是中國前總理李克強去世一周年，根據法媒《rfi》的報導，河南省鄭州市9日突然宣佈，原定27日舉辦的大型馬拉松賽事，「因故」延期至11月3日；與此同時，安徽省本月的8場馬拉松賽事也全部「因故」延期，官方都沒有說明原因。

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阿共不是誇下海口，要實現中華民族偉大復興，怎會連秦始皇因禁書令導致加速滅亡的歷史都不知。

中國前總理李克強去年10月27日過世後，他曾主政的河南省會鄭州擺滿民眾悼念花束。（美聯檔案照）

焚書坑儒是秦始皇在公元前213年焚毀「詩、書、百家語和非秦國史書」、在公元前212年坑殺「犯禁者四百六十餘人」二事的合稱。

二千多年前，秦始皇的禁書焚書令是愚民政策，讓百姓無法讀書識字，沒有知識就不會去議論朝政，透過暴力手段控制輿論，消異議者之音，進而鞏固政權。

這段故事，在二千多年後，竟然在2024年重複演出，現在中國中共當然無法仿效始皇帝焚書，卻有能力限制資訊、管控言論，包含現在的避諱數字。習近平主政後，國家雇用大批網軍嚴格控管網路言論，禁止任何對中方不利報導與言論。

但秦朝的禁書焚書令或是21世紀的數字避諱，目的在於限制語言、用詞，無非管控人與人之間的思想交流，也在嚴防組織發展，乃進一步打擊言論自由的表現，這也顯現中共治理中國的限制性，必須用法令形式暴力掐住中國14億人的喉嚨，然後假裝沒事天下太平。

但秦朝發布禁書焚書令後很快就滅亡。阿共是否要思考一下歷史的定律？

阿共你「7788250」！請問是否接下來要禁止這些數字呢？

（作者為政治工作者、教育博士）

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