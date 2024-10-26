晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》阿共避諱「1027」？ 玩數字遊戲 范曉萱強多了

2024/10/26 20:00

◎張天泰

「520是我愛你」

「000是要kissing」

這是47歲范曉萱在1998年，詞曲唱一手包辦的〈數字戀愛〉，現在已經2024年了，萬萬沒想到，阿共仍沉迷於避諱禁止數字的無智遊戲。

范曉萱近年也跨足影視，以《馬語》入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（台北市電影委員會提供）范曉萱近年也跨足影視，以《馬語》入圍本屆金片子大賽最佳女演員。（台北市電影委員會提供）

因10月27日是中國前總理李克強去世一周年，根據法媒《rfi》的報導，河南省鄭州市9日突然宣佈，原定27日舉辦的大型馬拉松賽事，「因故」延期至11月3日；與此同時，安徽省本月的8場馬拉松賽事也全部「因故」延期，官方都沒有說明原因。

阿共不是誇下海口，要實現中華民族偉大復興，怎會連秦始皇因禁書令導致加速滅亡的歷史都不知。

中國前總理李克強去年10月27日過世後，他曾主政的河南省會鄭州擺滿民眾悼念花束。（美聯檔案照）中國前總理李克強去年10月27日過世後，他曾主政的河南省會鄭州擺滿民眾悼念花束。（美聯檔案照）

焚書坑儒是秦始皇在公元前213年焚毀「詩、書、百家語和非秦國史書」、在公元前212年坑殺「犯禁者四百六十餘人」二事的合稱。

二千多年前，秦始皇的禁書焚書令是愚民政策，讓百姓無法讀書識字，沒有知識就不會去議論朝政，透過暴力手段控制輿論，消異議者之音，進而鞏固政權。

這段故事，在二千多年後，竟然在2024年重複演出，現在中國中共當然無法仿效始皇帝焚書，卻有能力限制資訊、管控言論，包含現在的避諱數字。習近平主政後，國家雇用大批網軍嚴格控管網路言論，禁止任何對中方不利報導與言論。

但秦朝的禁書焚書令或是21世紀的數字避諱，目的在於限制語言、用詞，無非管控人與人之間的思想交流，也在嚴防組織發展，乃進一步打擊言論自由的表現，這也顯現中共治理中國的限制性，必須用法令形式暴力掐住中國14億人的喉嚨，然後假裝沒事天下太平。

但秦朝發布禁書焚書令後很快就滅亡。阿共是否要思考一下歷史的定律？

阿共你「7788250」！請問是否接下來要禁止這些數字呢？

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書