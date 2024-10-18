自由廣場》暗算台灣 緊貼北京／中國間諜操控美國州長和市長

◎ 陳永昌

美國紐約市長亞當斯身陷貪瀆疑雲，涉嫌接受土耳其政府豪華海外旅遊招待以及非法政治獻金，成為史上第一位遭起訴現任紐約市長。

檢方起訴書提到，亞當斯也有收中國的錢。當地媒體追查，在市府擔任特別顧問兼亞裔事務主任的中國移民鄭祺蓉是幕後主導者，所作所為與甫被起訴紐約州長前副幕僚長孫雯如出一轍。

請繼續往下閱讀...

二○一三年亞當斯當選布魯克林區長後，來自中國福建的鄭祺蓉以志工身份搭上線。兩位可以上達市長天聽的志工先後東窗事發，除了鄭祺蓉，另一位是後來擔任紐約市外事主任的亞塞拜然裔阿巴索娃，是市長與安卡拉當局的中間人。

檢方指出，亞當斯在區長任內接受土耳其航空兩度招待土耳其豪華旅遊，顯然十分滿意，後來前往印度等地訪問，通通由土航包辦，指定要經伊斯坦堡轉機，同時秘密接受土耳其方面人頭政治獻金。亞當斯投桃報李，協助未通過消防安全檢查的土耳其大使館提前啟用，以配合土國總統聯合國大會期間來訪；還在土國大使館運作下，一改前市長白思豪前例，沒有在亞美尼亞人種族大屠殺紀念日發表聲明，獲稱讚是「真正土耳其好朋友」。

似曾相似的是，在鄭祺蓉安排下，亞當斯在區長任內六度訪問中國，公開附和中國「一帶一路」倡議。在華埠舉辦盛大市長競選造勢活動中，僑社主要參與者之一紐約長樂公會前主席盧建旺，後來被指控是曼哈頓中國海外秘密警察站主嫌，更在二○二三年三月當時總統蔡英文過境訪問紐約時，帶隊前往下榻飯店抗議。鄭祺蓉從中作梗下，亞當斯暨紐約市政府高層集體缺席歡迎蔡英文僑宴。

孫雯案起訴書記載，二○一九年七月蔡英文過境紐約，她也成功阻止當時紐約州長古莫與蔡英文會面。秘密充當中國政府代理人，孫雯以權謀私交換個人利益，收取數百萬美元報酬與禮物。聯邦調查局明白指出：孫雯暗中推動中國政府暨中國共產黨想做的事，直接威脅美國國家安全。

由於美國聯邦政府嚴謹安全審查，中共代理人孫雯與鄭祺蓉們遂轉而滲透美國地方政府，引導地方政府首長「親中遠台」是主要任務；限制阻擋台灣政府官員的同時，安排美國地方政府官員訪問中國，邀請中共各級官員訪美，致力增加雙方接觸機會，一來可以「地方包圍中央」向華盛頓當局施壓，再者也是「放長線釣大魚」培植美國政壇明日之星。

美國前國務卿龐皮歐說他早就警告過州長們：「中國共產黨已經進門了！」，原來就潛伏在與州長市長身邊。

（作者是企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法