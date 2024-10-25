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自由開講》楊智淵被捕案：中共長臂管轄引發台灣擔憂

2024/10/25 12:30

◎張亞柔

台灣社會運動人士楊智淵，被中共以分裂國家罪判刑9年，此案顯示中國大陸對台灣政治活動者的嚴厲打壓，楊智淵曾經是「一邊一國行動黨」的政治人物，主張台灣的主權獨立，立場顯然與中國政府所堅持的「一個中國」政策相悖。2022年8月，楊智淵在中國遭到逮捕，並於2023年4月被控「分裂國家」罪。這個罪名是依據中共《反分裂國家法》所提出，最終被判處有期徒刑9年。此案引發台灣社會及政府的強烈反應，批評中國當局利用模糊的法律條文，對楊智淵進行不公正的審判，藉此恫嚇台灣民眾。

台灣民族黨副主席楊智淵2022年8月在中國被捕，中共指控其長期從事台獨分裂活動。（資料照）台灣民族黨副主席楊智淵2022年8月在中國被捕，中共指控其長期從事台獨分裂活動。（資料照）

中共《反分裂國家法》於2005年通過，旨在防止台灣宣布正式獨立或進行任何分裂行為，然而，法律的內容模糊，定罪的標準並不清晰，導致其被濫用。中共當局利用這種法律模糊性，對持不同立場的人進行打壓和拘禁，甚至是跨國追訴，楊智淵案正是這種濫權的例證。楊智淵的政治活動大多數是在台灣境內進行，並沒有實際跨越國界到中國大陸進行任何明顯的分裂活動，他卻因此被捕。此情況顯示中共的法律解釋已經超出其權責範圍，對台灣人民進行「長臂管轄」。

中共此舉不經令人擔憂，倘若未來兩岸真的統一，中共會利用類似的模糊法律條文，對更多台灣人民進行政治迫害。台灣是多元自由的社會，對事物持有不同觀點及立場的民眾大有人在，中共若依據《反分裂國家法》的標準來判斷是否違法，一旦台灣被納入中共的法律體系，任何主張台灣自主或進行過與台獨相關活動的民眾，極有可能被定罪為「台獨分子」。這樣不僅壓制台灣的政治多元性，更會讓台灣民眾無法自由的表達個人意見。

台灣民眾應意識到兩岸的法律體系和政治制度有著根本的差異，在中國，法治並非獨立於政治，政府往往可以利用法律作為打壓異議的工具，因此，前往中國的台灣民眾應特別注意自身的言行，避免涉及敏感的政治議題，特別是涉及台灣主權或獨立的討論。政府也應提醒民眾審慎評估赴中旅行的必要性，留意可能面臨的風險。楊智淵的遭遇正是提醒台灣人，兩岸之間的政治緊張不僅存在於政府層面，也已延伸到普通民眾的日常生活，國人必須小心應對。

楊智淵案突顯中國對台灣政治活動者的嚴厲打壓，利用模糊法律條文進行長臂管轄，針對主權立場不同的台灣人民進行政治迫害。中共濫用《反分裂國家法》，讓人擔憂未來兩岸統一後，類似法律可能被用來壓制台灣多元的政治聲音，甚至隨意給台灣人民冠上「台獨」罪名。台灣民眾必須認清兩岸法律體系的差異，謹慎評估赴中旅行的風險，並注意言行，避免因政治立場而遭受不公對待。

（作者為自由業）

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