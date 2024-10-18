自由開講》「黑悟空」熱潮背後的文化滲透：臺灣的挑戰與警惕

◎林哲宇

在全球化的浪潮中，文化產品已經成為國際影響力的重要工具之一；然而，對臺灣來說，這股文化力量背後卻隱含著潛在的危機，最近，中國大陸的遊戲《黑悟空》引發了熱潮，而中共也藉此加強了文化統戰，試圖通過電玩產品對臺灣進行潛移默化的影響，這一情勢值得我們警惕。

首先，我們要明白，電玩產品不僅僅是娛樂，它們有時還承載著深層次的政治意圖，以《黑悟空》為例，這款遊戲被中共視為一種統戰工具，通過文化輸出來削弱臺灣年輕人對自身文化和主權的認同，這樣的文化滲透不僅限於遊戲，還包括影視、音樂等多個領域；因此，消費娛樂產品時，我們不能掉以輕心，應警惕其中潛藏的政治意圖，避免無意間成為文化統戰的受害者。

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電玩產品不僅僅是娛樂，它們有時還承載著深層次的政治意圖，以《黑悟空》為例，這款遊戲被中共視為一種統戰工具。（資料照）

其次，《黑悟空》在中國大陸的高預購量，進一步強化了「祖國強大」的形象。中共利用這一現象，透過媒體廣泛報導來傳遞信息，試圖讓臺灣民眾對中國市場的消費能力和經濟實力產生嚮往；然而，臺灣必須堅守自身的經濟發展模式和價值觀，避免被這樣的宣傳所迷惑，中國的經濟成長和市場擴張雖然看似強大，但其背後仍受到專制政權的嚴密控制，這與臺灣所堅持的自由民主價值完全相悖。

再者，臺灣的媒體和輿論應加強自我防衛，避免成為中共文化滲透的工具，中共經常利用社交平臺和媒體工具，散布有利於其政治宣傳的內容，而《黑悟空》熱潮正是其策略之一，因此，臺灣媒體應保持獨立性，避免被中共的話語權影響。同時，應加強對中共統戰行為的報導與分析，讓民眾清楚理解這些行為背後的政治意圖。

總而言之，面對中共的文化滲透與統戰策略，臺灣不僅需要在政治上堅定立場，還需要在文化層面保持警覺。我們應更加強化對自身文化的認同，對外來的文化產品保持理性分析與警惕，從而捍衛臺灣的主權與文化獨立性。

（作者為政大政治系學生）

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