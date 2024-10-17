自由開講》在（GCTF）的架構下「鎮暴警察」該如何與時俱進！

◎陳學獎

全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework）簡稱：（GCTF）是一項跨國合作訓練計畫，每年定期舉辦國際研習營，邀請各國政府官員與學者專家參與。其議題包括：「公共衛生、婦女賦權、執法合作、媒體識讀、人道救援及災害防救、科技數位資訊、經濟、能源、其他議題」等。

我國的（GCTF）機關總部設立於外交部，今年（2024）的「GCTF 民力訓練精進與強化國際研習營」會議，係由外交部與內政部警政署共同合作舉辦，甫於6月底剛剛結束。

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今年（2024）的「GCTF 民力訓練精進與強化國際研習營」會議，與會來賓們參訪設於保一總隊的「北區民力任務隊」訓練課程 。（作者提供）

與會來賓們並參訪警政署設立於保一總隊的「北區民力任務隊」訓練課程，因（GCTF）有多項訓練項目如「執法、人道救援、災害防救、科技資訊」等議題，均與警察工作汲汲相關，故警政署刻不容緩旋即於7月與8月份，分別假「中區：保四總隊，南區：保五總隊」等地，辦理民力任務隊高階幹部講習。

內政部警政署保安警察第一、四、五總隊，在戒嚴時期被民眾戲稱為：「白頭翁」的「鎮暴警察」。往昔可說是威權政府鎮壓暴力的打手，如今隨著民主自由社會的崛起，以往在陳抗現場常見的「高壓噴水車、催淚瓦斯槍、電擊棒、鐵絲網拒馬」等具有傷害力的裝備，近年來似乎是消聲匿跡，進入封存備用的冬眠狀態。

「鎮暴警察」這刺眼的稱謂，也隨著暴力滋事～違常聚眾～陳抗事件等名稱的更迭，定位成「維安警察」。（作者提供）

「鎮暴警察」這刺眼的稱謂，也隨著暴力滋事～違常聚眾～陳抗事件等名稱的更迭，定位成「維安警察」以示：「維護民眾安全、保障合法、取締非法、親民愛民」的保安警察部隊。

「維安警察」的更名猶如當年街頭的「流浪漢」，易名為「街友」、再晉稱為「寒士」！暱稱修飾更為風雅文氣，無非是為了不刺激民眾內心及迎合社會觀感。可實際上隸屬「維安警察」的保安警察第一、四、五總隊在訓練上依舊是「換湯不換藥」！仍舊停滯著重於「鎮暴隊形操演及鐵拒馬架設」的範疇。

「鎮暴隊形」的操演及冗長耗時的「鐵拒馬架設」，可說是「愚民又愚警」！幾乎成了流於形式的作秀表演。從戒嚴時期沿用迄今，三十多年未如一日！早已不符當今社會所需。且歷年來在立法院、行政院及各縣市的聚眾活動場合，均未能施展平日所操練之隊形，拒馬架設方式更是派不上用場，儼然是「英雄無用武之地」！無法有效因時因地制宜的發揮，相關單位是否應早日研議汰除這種陳舊過時的政令。

今年內政部接收來退場的中州科大，作為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊使用，校舍已規畫作為「建構全民防衛任務」的訓練場所。（作者提供）

今年內政部首次接收來自彰化的中州科技大學，作為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊使用，校舍已規畫作為「建構全民防衛任務」的訓練場所。警政署未來有了自己的訓練場域，筆者認為應該結合北、中、南地區的民力任務隊訓練中心（北區：保一總隊。中區：保四總隊。南區：保五總隊。）來規劃長遠的教育訓練。

兵法云：「智者之慮、必雜於利害」。警察工作除了協助天災的搶救之外，亦會接觸到重大公安意外、恐怖攻擊等事件。如何面對意外事故發生後，在處理的過程中降低現場人員的傷亡，就是當今世界各國所提倡的「社會防衛韌性與緊急應變能力」。故保安警察第一、四、五總隊未來的在職訓練，除拱衛中樞協助地方應變之職責不變外，應順應時勢，研議符合社會之所需的勤務技能才是。

未來的保安警察第一、四、五總隊，在工作任務上應與民力任務隊的「基本求生、輕型搜救、通訊管理」等訓練項目相戶結合，致力於「平戰轉換」安內工作的超前部署。（作者提供）

過去的保安警察總隊給人一種「養兵千日、用兵一時」的印象，致長期不受重視且近乎邊緣化，故在預算、廳舍、裝備等各方面，均遠不及各縣市警察單位的新穎先進。

最近一些有心人士更是以訛傳訛，謠傳保警將成為國內的「第二陸軍」之說。個人認為：國家一旦發生戰事，軍人保衛國土馳赴前線戰場，維護社稷安定，本該就是警察責無旁貸之責！又何必去在乎成為「第幾陸軍」的閒言分化呢！因為警察深知「安內才能攘外，攘外必先安內」。

未來的保安警察第一、四、五總隊，在工作任務上應與民力任務隊的「基本求生、輕型搜救、通訊管理」等訓練項目相戶結合，致力於「平戰轉換」安內工作的超前部署。故建議上級單位朝向「救援求生、緊急救護、分層遞補、交互支援、AI數位科技、後勤運輸補給、假訊息分辨」等方面去著墨。即刻取消保一、四、五總隊每年一次的「機

動保安警力檢測」示範觀摩演練，改為各總隊三年一次輪流辦理，再製作成「數位影像」檔案傳輸給各單位參酌即可，如此毋庸勞師動眾，既不耗費人力、時間，亦可節省公帑！

兵法云：勿恃敵之不來、恃吾有以待之！國人不應該有「首戰即終戰」的懦弱、消極、恐戰心態，更不可有分化政府、散播謠言、助長敵人氣焰之反叛行為。尤其是警察人員身繫維護國家安全及社會治安之重任，更應該對國家領袖忠貞不移！堅信政府之政策！矢志安內攘外不渝！該對國家領袖忠貞不移！堅信政府之政策！矢志安內攘外不渝！

（作者為保安警察第五總隊小隊長）

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