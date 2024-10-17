晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》在（GCTF）的架構下「鎮暴警察」該如何與時俱進！

2024/10/17 21:20

◎陳學獎

全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework）簡稱：（GCTF）是一項跨國合作訓練計畫，每年定期舉辦國際研習營，邀請各國政府官員與學者專家參與。其議題包括：「公共衛生、婦女賦權、執法合作、媒體識讀、人道救援及災害防救、科技數位資訊、經濟、能源、其他議題」等。

我國的（GCTF）機關總部設立於外交部，今年（2024）的「GCTF 民力訓練精進與強化國際研習營」會議，係由外交部與內政部警政署共同合作舉辦，甫於6月底剛剛結束。

今年（2024）的「GCTF 民力訓練精進與強化國際研習營」會議，與會來賓們參訪設於保一總隊的「北區民力任務隊」訓練課程 。（作者提供）今年（2024）的「GCTF 民力訓練精進與強化國際研習營」會議，與會來賓們參訪設於保一總隊的「北區民力任務隊」訓練課程 。（作者提供）

與會來賓們並參訪警政署設立於保一總隊的「北區民力任務隊」訓練課程，因（GCTF）有多項訓練項目如「執法、人道救援、災害防救、科技資訊」等議題，均與警察工作汲汲相關，故警政署刻不容緩旋即於7月與8月份，分別假「中區：保四總隊，南區：保五總隊」等地，辦理民力任務隊高階幹部講習。

內政部警政署保安警察第一、四、五總隊，在戒嚴時期被民眾戲稱為：「白頭翁」的「鎮暴警察」。往昔可說是威權政府鎮壓暴力的打手，如今隨著民主自由社會的崛起，以往在陳抗現場常見的「高壓噴水車、催淚瓦斯槍、電擊棒、鐵絲網拒馬」等具有傷害力的裝備，近年來似乎是消聲匿跡，進入封存備用的冬眠狀態。

「鎮暴警察」這刺眼的稱謂，也隨著暴力滋事～違常聚眾～陳抗事件等名稱的更迭，定位成「維安警察」。（作者提供）「鎮暴警察」這刺眼的稱謂，也隨著暴力滋事～違常聚眾～陳抗事件等名稱的更迭，定位成「維安警察」。（作者提供）

鎮暴警察」這刺眼的稱謂，也隨著暴力滋事～違常聚眾～陳抗事件等名稱的更迭，定位成「維安警察」以示：「維護民眾安全、保障合法、取締非法、親民愛民」的保安警察部隊。

「維安警察」的更名猶如當年街頭的「流浪漢」，易名為「街友」、再晉稱為「寒士」！暱稱修飾更為風雅文氣，無非是為了不刺激民眾內心及迎合社會觀感。可實際上隸屬「維安警察」的保安警察第一、四、五總隊在訓練上依舊是「換湯不換藥」！仍舊停滯著重於「鎮暴隊形操演及鐵拒馬架設」的範疇。

「鎮暴隊形」的操演及冗長耗時的「鐵拒馬架設」，可說是「愚民又愚警」！幾乎成了流於形式的作秀表演。從戒嚴時期沿用迄今，三十多年未如一日！早已不符當今社會所需。且歷年來在立法院、行政院及各縣市的聚眾活動場合，均未能施展平日所操練之隊形，拒馬架設方式更是派不上用場，儼然是「英雄無用武之地」！無法有效因時因地制宜的發揮，相關單位是否應早日研議汰除這種陳舊過時的政令。

今年內政部接收來退場的中州科大，作為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊使用，校舍已規畫作為「建構全民防衛任務」的訓練場所。（作者提供）今年內政部接收來退場的中州科大，作為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊使用，校舍已規畫作為「建構全民防衛任務」的訓練場所。（作者提供）

今年內政部首次接收來自彰化的中州科技大學，作為替代役全民防衛及保二總隊機動中隊使用，校舍已規畫作為「建構全民防衛任務」的訓練場所。警政署未來有了自己的訓練場域，筆者認為應該結合北、中、南地區的民力任務隊訓練中心（北區：保一總隊。中區：保四總隊。南區：保五總隊。）來規劃長遠的教育訓練。

兵法云：「智者之慮、必雜於利害」。警察工作除了協助天災的搶救之外，亦會接觸到重大公安意外、恐怖攻擊等事件。如何面對意外事故發生後，在處理的過程中降低現場人員的傷亡，就是當今世界各國所提倡的「社會防衛韌性與緊急應變能力」。故保安警察第一、四、五總隊未來的在職訓練，除拱衛中樞協助地方應變之職責不變外，應順應時勢，研議符合社會之所需的勤務技能才是。

未來的保安警察第一、四、五總隊，在工作任務上應與民力任務隊的「基本求生、輕型搜救、通訊管理」等訓練項目相戶結合，致力於「平戰轉換」安內工作的超前部署。（作者提供）未來的保安警察第一、四、五總隊，在工作任務上應與民力任務隊的「基本求生、輕型搜救、通訊管理」等訓練項目相戶結合，致力於「平戰轉換」安內工作的超前部署。（作者提供）

過去的保安警察總隊給人一種「養兵千日、用兵一時」的印象，致長期不受重視且近乎邊緣化，故在預算、廳舍、裝備等各方面，均遠不及各縣市警察單位的新穎先進。

最近一些有心人士更是以訛傳訛，謠傳保警將成為國內的「第二陸軍」之說。個人認為：國家一旦發生戰事，軍人保衛國土馳赴前線戰場，維護社稷安定，本該就是警察責無旁貸之責！又何必去在乎成為「第幾陸軍」的閒言分化呢！因為警察深知「安內才能攘外，攘外必先安內」。

未來的保安警察第一、四、五總隊，在工作任務上應與民力任務隊的「基本求生、輕型搜救、通訊管理」等訓練項目相戶結合，致力於「平戰轉換」安內工作的超前部署。故建議上級單位朝向「救援求生、緊急救護、分層遞補、交互支援、AI數位科技、後勤運輸補給、假訊息分辨」等方面去著墨。即刻取消保一、四、五總隊每年一次的「機

動保安警力檢測」示範觀摩演練，改為各總隊三年一次輪流辦理，再製作成「數位影像」檔案傳輸給各單位參酌即可，如此毋庸勞師動眾，既不耗費人力、時間，亦可節省公帑！

兵法云：勿恃敵之不來、恃吾有以待之！國人不應該有「首戰即終戰」的懦弱、消極、恐戰心態，更不可有分化政府、散播謠言、助長敵人氣焰之反叛行為。尤其是警察人員身繫維護國家安全及社會治安之重任，更應該對國家領袖忠貞不移！堅信政府之政策！矢志安內攘外不渝！該對國家領袖忠貞不移！堅信政府之政策！矢志安內攘外不渝！

（作者為保安警察第五總隊小隊長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書