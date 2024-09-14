自由開講》推動科技產業化 厚植台灣國力

◎廖明輝

隨著國際地緣政治衝突與科技競爭日益激烈，台灣的科技與產業政策需要宏觀與系統思考，才能精準定位並建構前瞻性策略。我國應以半導體科技為核心能力，建構人工智慧、淨零科、國防及太空等跨領域應用。同時，建構產業應用生態系統，讓台灣具有優勢的核心技術槓桿運用到全球價值鏈體系，進一步鞏固台灣在國際的地位。

我國應以半導體科技為核心能力，建構人工智慧、淨零科、國防及太空等跨領域應用。示意圖。（法新社）

四年前，依據第十一次「全國科學技術會議」結論所擬定的「國家科學技術發展計畫」，強調立基台灣優勢、強化基礎研究以鞏固科研能量、加強產學研合作以加速技術落地、產業轉型升級應以台灣優勢為發展利基等。然而，這些策略顯得碎片化與抽象化，無法有效率地應對快速變化的國際環境。建議年底即將召開的第十二次「全國科學技術會議」，聚焦定義關鍵核心技術及其再利用，並建構跨領域產業生態系統鏈，特別是半導體、人工智慧及其周邊產業，提升台灣在全球科技競爭中的地位與實力。

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半導體科技的突破將鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。在半導體領域，應聚焦開發功率半導體和化合物半導體的設計與製造，同時研發關鍵晶片、小晶片異質整合技術與系統應用。在人工智慧方面，應提升人工智慧運算能力和開發相關設備，推動人工智慧技術及其應用的發展。淨零科技的發展對於減少環境負擔、實現永續發展目標至關重要。台灣應積極推動智慧電網與電力去碳化技術、多元綠能、節能和儲能科技等，確保能源政策的多元性、穩定性及未來性。同時，發展循環經濟，推動研發循環材料，以達成環境永續的目標。在國防及太空科技方面，應強化研發與應用以提升國家安全韌性，並開創新的經濟成長點，如無人機、低軌衛星及次世代通訊技術等。

展望未來四年 台灣應專注探討關鍵技術的研發與產業化

展望未來四年，台灣應專注探討關鍵技術的研發與產業化，特別是前述的半導體、人工智慧、淨零科技、國防及太空科技。同時，台灣需要培育具備領域知識的跨領域數位人才以滿足產業發展需求。政府需要建構跨部會跨領域平台，促進多方利害相關者的互動及協力合作，實現科技與經濟的均衡發展。

總結來說，台灣的科技與產業政策應該在國際競爭和本地需求之間找到平衡點。集中有限資源發展具備全球競爭力的關鍵核心技術。以半導體科技為核心能力，第一層為核心技術及跨領域應用，包括半導體科技、人工智慧應用、淨零科技應用、國防及太空應用。第二層為產業應用生態系統，如功率半導體、智慧電網、智慧製造、智慧醫療及無人機、低軌衛星、次世代通訊等。第三層為支援系統，包括教育與數位技能提升、跨領域平台及跨產業生態系。最後也是最重要，科技發展應注重政策包容性和永續性，確保普惠全體國民，推動台灣經濟成長與社會進步。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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