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自由開講》《零日攻擊》喚醒台灣防禦意識：未來挑戰迫在眉睫

2024/07/26 08:30

◎ 杜信龍

曹興誠董事長通過投資探討此類敏感話題的戲劇《零日攻擊》，無異於讓國人明確認知未來的挑戰。此點筆者深感認同。

曹興誠董事長通過投資探討此類敏感話題的戲劇《零日攻擊》，無異於讓國人明確認知未來的挑戰。（資料照）

雖然台灣享有民主制度，並有「矽盾」的經濟護體與盟國聯盟支持，但島上仍有一群出生及長居台灣的人，對這片土地缺乏認同，不以台灣利益著想的政客依然存在。然而，內政不穩將造成國際不信任，民眾無法凝聚人心。

如何守護台灣，面對可能的戰爭，不能輕忽。心態要改變，必須做好充分準備。立法院日前通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，解除人民組團赴中國觀光之限制，並企圖將陸配取得身份證的時間從六年縮短至四年。這不僅引發了依親而來的未來健保壓力疑慮，更有國安隱患。

民進黨立委沈伯洋之前提出的第五縱隊議題引發廣泛討論。國安局長蔡明彥表示，目前偵辦的共諜案件數量顯著增加，顯示中國在台灣內部的共諜活動愈發猖獗。根據最新統計，中國大陸人士在台灣行蹤不明、逾期停留的有1388人，顯示內部安全風險正在上升。

更令人擔憂的是藍白兩黨搶當中國的代理人，出賣台灣利益，導致《代理人法》難產。當前情況顯示，我們的公民素養和遠見仍有待提升及危機感不足，選錯官員可能對未來造成巨大損失。

台灣處在敏感且危險的地緣政治環境中，我們不能僅依賴國際盟友的支持，必須主動加強自身防禦能力，包括普及國防教育、強化民防訓練及投入國防科技。我們需要一個強大的國防體系，才能在面對威脅時具備足夠的應對能力。

以筆者之見，台灣人應該進入對抗模式，主動加強自身防禦能力。若只是一廂情願地覺得戰爭不會發生或逃避，或仰賴盟國保護，都是不實際的想法。我們需要問自己，我們願意為自己與家人做多少戰爭準備？這才是唯一能嚇阻中國武力進犯的有效方法。相信戲劇《零日攻擊》能讓國人重新看待我們的未來，促使我們打造一個更堅韌的台灣。

（作者為台南市市民）

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