黑熊學院》國防改革或全民防衛 人民都不可或缺

◎黑熊學院

無論是國防改革或全民防衛，人民是不可或缺的那一席



談到國防改革，每個人都有不同想像，而國防的改革是永遠改不完的。畢竟敵人或乃至整個世界都在進步。



在國防外交委員會擔任召集委員的王定宇委員說：「台灣的改革最重要的精神是：實事求是。目標是保護國家，層次很多，從軍事到民間，從認知到實體，都跟改革有關，這是永無止盡的路。」（取自貼文）

在國防外交委員會擔任召集委員的王定宇委員說：「台灣的改革最重要的精神是：實事求是。目標是保護國家，層次很多，從軍事到民間，從認知到實體，都跟改革有關，這是永無止盡的路。」



現階段有幾種不同面向的改革：



1.漢光演習不再流於表面



過去的軍隊往往是形式主義，例如夜視鏡只在裝檢時使用，平常怕你弄壞，這更導致士兵不可能熟悉自己的武器。



國防部長顧立雄希望能推動實戰化訓練。因此如今的漢光演習重點不再是服裝儀容，而是完全專注作戰，也沒有固定劇本。



烏克蘭失去克里米亞後決定軍事全面北約化，台灣也在朝這個方向努力，強調去中心化的指揮體系，也就是強調「ROE（接戰準則）」。



在演習當中時，看到無人機要請示；但戰時通訊被中斷、被干擾，怎麼辦？ ROE 就是將決定的能力下放到作戰單位、甚至每個士兵，強調即時獨立判斷。



王定宇委員說：「當你去中心化的時候，『斬首行動』就沒用，因為每個人都是關鍵力量。」



2.提升與美國協同作戰的能力



台灣長期被孤立所以缺少國際合作，自然就無法跟友軍聯合演習與擴張實戰經驗。



「以前去美國受訓後，是菁英份子回來台灣，但只有沙漠的一朵花，馬上凋零。現在是整個營的兵力過去訓練再回來。」



不僅是每年選兩個連兵營去美國進行扎實的訓練，甚至包括與國際友軍的互動能力。這樣的改變，更能大幅整合與密接資源、提高實戰經驗。



3.裝備改革持續革新



前美國國防部官員胡振東說過：「身為飛行員，台灣是他最不想進去的戰場。」



從 1996 年的台海危機到現在，台灣經過三十年的努力，建立了強大的防空系統，因擁有遠程預警雷達和各式防空飛彈，更成為一個難以攻破的防空島。



王定宇說：「國際戰略專家都認為台灣防禦能力很強，只要台灣人不放棄信心，沒有人可以輕易攻陷台灣。但當台灣沒有信心，那國防就會變得脆弱。」



「 2025 年至 2029 年是台灣新式裝備的高峰期，」王定宇說：「包括自製潛艦等新裝備將提升國防力量。」



台灣最危險的時刻就是現在，接下來要打台灣可沒那麼容易。明年年底第一艘自製潛艦會形成戰力，且現在幾乎都可以用合理的價格買到美軍現役的裝備。



台灣的防禦能力不容小覷。但有好的裝備是不夠的，「人」的訓練才是關鍵挑戰。



4.持續改善軍中待遇



職業軍人募兵不足，影響因素複雜，包括經濟狀況、軍隊形象不佳等。



目前已透過新法律實施和政策改進，如：《陸海空軍懲罰法》，這規定了具體的懲罰措施和程序；《軍人權益保障法》則提供對軍人不公正對待的法律保障，並設立外部申訴機制。



「軍隊的改革一定是慢的，但我們已經開始改變。」王定宇說，職業軍人對國防至關重要，接下來將透過更有制度的方式解決。



▌中國最大心魔是自己



台灣擁有如火山佈雷車、各式反艦飛彈等防禦武器，能夠有效阻擋入侵者。這些防禦系統能夠提供台灣預警並限制中國軍隊的行動，增加中國入侵的成本和風險。



中國面對日本、北韓都要提防，他兩百多萬的現役解放軍沒辦法全部集中到東南沿海，別忘了還有印度的邊界問題。



「中國最大的恐懼其實是中國人，它軍費預算非常高，但內部維穩的預算還比軍費高。他不擔心圖博嗎？他連一張白紙也怕，中國沒辦法把部隊全部集中到東南沿海。」



而在行動上，「保護」跟「侵略」在兵力的部署上就有極大的差異。



「台灣只是要保護自己的家園，沒有要佔領北京。這個兵力需求就不一樣。」王定宇說，在我們自己的家鄉，我們可以知道怎麼擋住他。



「侵略他人要付出很大的代價，我們則是在保護自己的家鄉。」但台灣人是否能堅定意志，團結一致對外？



▌人民就是「第一百一十四席」



即將迎來新的立法院會期，各黨都有自己的優先法案想推。王定宇說，今年是有史以來國防預算最高的一次，其中包括潛艦預算。



「國民黨表面上會講支持潛艦，但就不讓你通過預算或測評。」潛艦如果被中斷，廠房那些重要的工程師、工程人員就會解散，要重組根本難如登天。



更關鍵的是，很多國家是冒著被中共的經濟制裁來幫助台灣。「如果你沒有展現你要繼續做的態度，他幹嘛為你保留那些裝備？要得到輸出許可並不容易。」



現在的立院共有 113 個席次，人民就是其中一席的關鍵力量。



接下來的會期，每個人的持續關注，你就是那第 114 席，人民那一席最大。無論現在或未來，每個人都必須盡力讓台灣走在正確的路上。

本文經授權轉載自黑熊學院20240905臉書

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