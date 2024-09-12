晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》國防改革或全民防衛 人民都不可或缺

黑熊學院

黑熊學院

2024/09/12 20:20

◎黑熊學院

無論是國防改革或全民防衛，人民是不可或缺的那一席

談到國防改革，每個人都有不同想像，而國防的改革是永遠改不完的。畢竟敵人或乃至整個世界都在進步。

在國防外交委員會擔任召集委員的王定宇委員說：「台灣的改革最重要的精神是：實事求是。目標是保護國家，層次很多，從軍事到民間，從認知到實體，都跟改革有關，這是永無止盡的路。」（取自貼文）在國防外交委員會擔任召集委員的王定宇委員說：「台灣的改革最重要的精神是：實事求是。目標是保護國家，層次很多，從軍事到民間，從認知到實體，都跟改革有關，這是永無止盡的路。」（取自貼文）

在國防外交委員會擔任召集委員的王定宇委員說：「台灣的改革最重要的精神是：實事求是。目標是保護國家，層次很多，從軍事到民間，從認知到實體，都跟改革有關，這是永無止盡的路。」

現階段有幾種不同面向的改革：

1.漢光演習不再流於表面

過去的軍隊往往是形式主義，例如夜視鏡只在裝檢時使用，平常怕你弄壞，這更導致士兵不可能熟悉自己的武器。

國防部長顧立雄希望能推動實戰化訓練。因此如今的漢光演習重點不再是服裝儀容，而是完全專注作戰，也沒有固定劇本。

烏克蘭失去克里米亞後決定軍事全面北約化，台灣也在朝這個方向努力，強調去中心化的指揮體系，也就是強調「ROE（接戰準則）」。

在演習當中時，看到無人機要請示；但戰時通訊被中斷、被干擾，怎麼辦？ ROE 就是將決定的能力下放到作戰單位、甚至每個士兵，強調即時獨立判斷。

王定宇委員說：「當你去中心化的時候，『斬首行動』就沒用，因為每個人都是關鍵力量。」

2.提升與美國協同作戰的能力

台灣長期被孤立所以缺少國際合作，自然就無法跟友軍聯合演習與擴張實戰經驗。

「以前去美國受訓後，是菁英份子回來台灣，但只有沙漠的一朵花，馬上凋零。現在是整個營的兵力過去訓練再回來。」

不僅是每年選兩個連兵營去美國進行扎實的訓練，甚至包括與國際友軍的互動能力。這樣的改變，更能大幅整合與密接資源、提高實戰經驗。

3.裝備改革持續革新

前美國國防部官員胡振東說過：「身為飛行員，台灣是他最不想進去的戰場。」

從 1996 年的台海危機到現在，台灣經過三十年的努力，建立了強大的防空系統，因擁有遠程預警雷達和各式防空飛彈，更成為一個難以攻破的防空島。

王定宇說：「國際戰略專家都認為台灣防禦能力很強，只要台灣人不放棄信心，沒有人可以輕易攻陷台灣。但當台灣沒有信心，那國防就會變得脆弱。」

「 2025 年至 2029 年是台灣新式裝備的高峰期，」王定宇說：「包括自製潛艦等新裝備將提升國防力量。」

台灣最危險的時刻就是現在，接下來要打台灣可沒那麼容易。明年年底第一艘自製潛艦會形成戰力，且現在幾乎都可以用合理的價格買到美軍現役的裝備。

台灣的防禦能力不容小覷。但有好的裝備是不夠的，「人」的訓練才是關鍵挑戰。

4.持續改善軍中待遇

職業軍人募兵不足，影響因素複雜，包括經濟狀況、軍隊形象不佳等。

目前已透過新法律實施和政策改進，如：《陸海空軍懲罰法》，這規定了具體的懲罰措施和程序；《軍人權益保障法》則提供對軍人不公正對待的法律保障，並設立外部申訴機制。

「軍隊的改革一定是慢的，但我們已經開始改變。」王定宇說，職業軍人對國防至關重要，接下來將透過更有制度的方式解決。

▌中國最大心魔是自己

台灣擁有如火山佈雷車、各式反艦飛彈等防禦武器，能夠有效阻擋入侵者。這些防禦系統能夠提供台灣預警並限制中國軍隊的行動，增加中國入侵的成本和風險。

中國面對日本、北韓都要提防，他兩百多萬的現役解放軍沒辦法全部集中到東南沿海，別忘了還有印度的邊界問題。

「中國最大的恐懼其實是中國人，它軍費預算非常高，但內部維穩的預算還比軍費高。他不擔心圖博嗎？他連一張白紙也怕，中國沒辦法把部隊全部集中到東南沿海。」

而在行動上，「保護」跟「侵略」在兵力的部署上就有極大的差異。

「台灣只是要保護自己的家園，沒有要佔領北京。這個兵力需求就不一樣。」王定宇說，在我們自己的家鄉，我們可以知道怎麼擋住他。

「侵略他人要付出很大的代價，我們則是在保護自己的家鄉。」但台灣人是否能堅定意志，團結一致對外？

▌人民就是「第一百一十四席」

即將迎來新的立法院會期，各黨都有自己的優先法案想推。王定宇說，今年是有史以來國防預算最高的一次，其中包括潛艦預算。

「國民黨表面上會講支持潛艦，但就不讓你通過預算或測評。」潛艦如果被中斷，廠房那些重要的工程師、工程人員就會解散，要重組根本難如登天。

更關鍵的是，很多國家是冒著被中共的經濟制裁來幫助台灣。「如果你沒有展現你要繼續做的態度，他幹嘛為你保留那些裝備？要得到輸出許可並不容易。」

現在的立院共有 113 個席次，人民就是其中一席的關鍵力量。

接下來的會期，每個人的持續關注，你就是那第 114 席，人民那一席最大。無論現在或未來，每個人都必須盡力讓台灣走在正確的路上。

本文經授權轉載自黑熊學院20240905臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書