黑熊學院》川普或賀錦麗由誰當選，會影響台灣？

台灣跟美國的「政治環境」有極大差別：民主價值是核心精神 ​ 回望這件事「爭執」的本質，美國大選的爭議無論如何激烈，他們所討論的都是要用「什麼方法」來讓美國更為強大或應對未來的挑戰。 ​但不幸地是，台灣跟美國有極大不同：台灣內部仍存有對於「自我認同」的巨大分歧。 ​

◎黑熊學院



近期拜登退選、由民主黨的賀錦麗上陣。而昨天彭博一篇專欄文章以「北京可能偏好川普勝選」為主題，或川普最近「刻意淡化幫助台灣」的可能性，直言台灣應該為自己的防禦買單；而賀錦麗過去較為親中的態度，也讓許多人相當焦慮。

大眾可能會想問：「美國由誰當選總統，對台灣比較有利？」

大眾可能會想問：「美國由誰當選總統，對台灣比較有利？」



●民主黨與共和黨對待台灣的態度為何？



這篇我們不從個人談起，我們畢竟不是美國選民。然而不同政黨的風格、以及對於外交政策上的方向與策略，確實有可能影響台灣的安全與和平穩定的主要方向。



這時候了解美國兩黨之間的外交政策上，特別是印太地區的態度，將比瞭解候選人本身更有意義。



先講結論：基本上這兩黨之間在印太地區所面臨的挑戰，以及應對方法相去不遠。



主要的差別會在「策略選擇」的偏好與不同，例如：



兩黨對於中國帶來的威脅與挑戰有相當共識，早已將中國列為主要的「戰略競爭者」。



然而，民主黨在面對中國帶來的挑戰時，更趨向於聯合區域內的盟友共同從包括政治、經濟與軍事方面，全方位進行聯合對抗態勢。



相對於此，以川普為首的共和黨更偏好於「直接應對」與中國的衝突，而盟國必須對於美國的付出共同承擔。



例如日本、韓國必須對美國的駐軍提供經濟支持，事實上這也可以解釋川普前陣子談話中提到台灣應該付出的「代價」的意義為何。



簡單來說，拜登傾向「揪團打怪」，更強調集體安全策略，要求盟國步調一致；相比之下，川普較思考「以美國為主體」的出發點，以應對中國的挑戰，而因此獲益的盟國也該有所付出。



但有件事情是不會變的： #中國是必須共同防禦的對象。



●川普VS賀錦麗的當選，誰對台灣最有影響？



承上所言，我們的考量並不是在「哪位候選人會當選」，而是當選後，我們應該要怎麼調整自身的外交與安全策略。



也就是說，與其關注誰的當選機率大，不如思考今後我們對於「安全態勢」的應對準備應該要如何提升、以及配置資源的投入。



台灣跟美國的「政治環境」有極大差別：民主價值是核心精神



回望這件事「爭執」的本質，美國大選的爭議無論如何激烈，他們所討論的都是要用「什麼方法」來讓美國更為強大或應對未來的挑戰。



但不幸地是，台灣跟美國有極大不同：台灣內部仍存有對於「自我認同」的巨大分歧。



直至今日，仍然有人對於中國存有不切實際的幻想，認為「獨裁國家可以談或可以信任」，甚至認為退讓可以換取利益與安全。



這樣的群眾認知，就跟美國的集體共識有天差地遠的區別。



白話點說：台灣有太高比例的人「根本不知道自己的敵人是誰」。



●「台灣有事」本來就要先從自救開始



「保家衛國」這件事本來就要靠自己。盟友的善意與幫助當然可貴、也應悉心維繫，但這一切的應該是從我們的奮力反抗與挺身而出開始。



關心國際發展局勢固然重要，但面對與自己有關的危險，應該是遭受威脅的我們最早開始做好準備。



#黑熊學院

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（本文經同意轉載其臉書2024.08.01貼文）

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