自由開講》打擊詐欺犯罪菁英聚會–2024全球合作暨訓練架構（GCTF）

◎范振家

在當前全球化和數位化的時代，人工智能（AI）技術的飛速發展帶來了許多便利，但同時也為詐騙犯罪提供了新的工具，尤其是生成式AI技術，如深偽（Deepfake）技術，已被用於執行更精密和個性化的詐騙活動。面對這種新型犯罪形態，迫切需要制定和實施有效的法律和策略來防範AI詐騙犯罪。

警政署於昨日承辦的2024全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪國際研習營便是一項重要的國際合作舉措，旨在應對詐欺犯罪的國際化和技術化挑戰。這項活動聚集了來自24個國家約40名執法機關人員或學者，共同探討如何從電信、金融、數位、執法等領域有效防制詐欺犯罪，尤其是AI引發的詐欺犯罪。

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行政院長陳建仁特別在致詞中指出，詐騙集團專業化，以各種手法無孔不入地影響民眾生活，造成巨大財產損失。全球防詐聯盟（GASA）和ScamAdviser的調查報告顯示，全球有25.5%的人口遭遇詐騙，損失金額超過1兆美元，這不僅威脅個人財產安全，也嚴重損害國際金融秩序。

行政院長陳建仁出席「2024全球合作暨訓練架構（GCTF）打擊跨境詐欺犯罪國際研習營」開幕式，會前先接受媒體聯訪。（資料照）

在全球化的大背景下，各國面臨著共同的挑戰與問題，其中之一就是詐騙犯罪的國際化趨勢，特別是利用人工智能（AI）技術進行的詐騙行為。面對這一挑戰，全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）的成立，對於台灣在防治AI詐騙方面的預期成效，無疑具有重要的正面效益。

GCTF是一個多邊合作平台，旨在透過國際合作和專業培訓，增強各國在面對共同挑戰時的應對能力。此平台不僅促進了全球範圍內的知識和經驗分享，而且通過專題訓練和研討，提升了參與國家的專業技能和戰略部署能力。

針對AI詐騙，GCTF的成立目的與宗旨帶來的正面效益主要體現在以下幾個方面：

1. 提升國際合作水平： AI詐騙不分國界，詐騙分子利用互聯網的便捷進行跨境犯罪。GCTF的國際合作平台有助於各國建立更緊密的合作關係，共享情報和資源，從而更有效地追蹤和打擊國際詐騙網絡。對台灣來說，這意味著能夠參與到更廣泛的國際合作中，增強打擊AI詐騙的能力。

2. 加強專業知識和技術交流： GCTF提供的培訓和研討會為參與者提供了學習和掌握最新AI詐騙手段及其防治技術的機會。這對台灣的執法人員和相關專家來說，是增強自身專業技能的絕佳機會，有助於提升對AI詐騙威脅的識別和應對能力。

3. 促進政策和策略的發展：透過GCTF的活動，台灣可以獲得國際上防治AI詐騙的先進經驗和做法，有助於本地相關政策和策略的制定和完善。這不僅提升了政策的有效性，也有助於建立一個更加全面和系統的AI詐騙防治機制。

4. 構建跨領域合作機制： AI詐騙的防治不僅涉及執法部門，還包括金融、科技、教育等多個領域。GCTF為台灣提供了一個跨領域合作的平台，使政府、企業、學術機構和國際組織能夠攜手合作，共同開發和實施有效的防治策略。

全球合作暨訓練架構（GCTF）對台灣在防治AI詐騙方面具有深遠的正面影響。透過國際合作、知識和技術的交流，以及政策和策略的共同發展，台灣可以有效提升其在全球範圍內對抗AI詐騙的能力，保障國家和公民的數位安全。因此，台灣應積極參與GCTF的活動，充分利用這一平台提供的機會，進一步強化其在防治AI詐騙領域的綜合實力。

（管理學博士）

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