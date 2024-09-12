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自由開講》面對中共下作手段，台灣該如何鞏固太平洋島國地位？

2024/09/12 11:00

◎宮臨冬

在今年8月26至30日於東加舉行的第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）中，中共透過索羅門群島試圖推動取消台灣的「發展夥伴」觀察員地位。然而，澳洲、紐西蘭及台灣的三個友邦（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯）共同努力下，阻止了此舉。即便如此，中共仍成功讓PIF秘書處在閉幕公報中刪除有利於台灣的文字。中共的舉動無異於「司馬昭之心，路人皆知」，意在鋪平未來排除台灣的道路。

第五十三屆太平洋島國論壇（PIF）上週落幕。圖為會議期間外交部政務次長田中光（右）與PIF秘書處副秘書長Desna Solofa（左）簽署合作協定。（外交部提供）第五十三屆太平洋島國論壇（PIF）上週落幕。圖為會議期間外交部政務次長田中光（右）與PIF秘書處副秘書長Desna Solofa（左）簽署合作協定。（外交部提供）

中共對台打壓的政治意涵

中共在國際舞台上運用各種手段打壓台灣，從東海、台海到南海，其強硬外交策略與日俱增。然而，這種「戰狼外交」反而讓中共逐漸成為國際社會中的孤家寡人。相反地，台灣在全球疫情期間展現出的民主治理能力與國際貢獻，讓越來越多的國家認識到台灣的價值。此次中共特使錢波脅迫PIF秘書處刪除台灣相關文字的事件，正是其欲將台灣排除於國際參與之外的又一典型案例。

強化國際合作，破解中共陰謀

面對中共的打壓，台灣應採取靈活的國際合作策略。在此背景下，台灣應考慮以下幾個行動方向：首先，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，結合美日澳等民主國家的力量，共同協助太平洋島國應對經濟及氣候變遷挑戰。其次，台灣應評估與澳洲在「太平洋警務倡議」（PPI）等計畫中的合作機會，並結合PIF的「2050藍色太平洋大陸戰略」，以進一步鞏固台灣在太平洋島國的影響力。

結語：靈活應對，守護台灣國際參與空間

因應中共的挑釁，台灣應該堅守自己的國際參與地位，不僅要尋求美、日、歐洲等民主夥伴的支持，也要積極與澳洲等區域重要國家展開多層次合作，強化國防及外交策略，以確保台灣在太平洋島國論壇中的長期存在和影響力。

（作者為中共研究人員）

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