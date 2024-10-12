自由開講》談美國重申遵循「一個中國」政策與台海和平與穩定

◎陳逸南

依自由時報10月9日A1版「回應中國犯台議題 賀錦麗首表態 挺台自我防衛」報導指出，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「六十分鐘」，七日播出民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗專訪，針對經濟、邊境安全、移民、烏俄戰爭、中東局勢和美中關係等議題表達立場。在台海方面，賀錦麗重申美國遵循「一個中國」政策，同時支持台灣自我防衛，確保台海航行自由。她回答主持人提問時指出「我們需要確保的是維持一中政策，但這包括支持台灣擁有自我防衛能力，以及保障台灣海峽自由所需的作為」

美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗日前接受專訪時重申，美國遵循「一個中國」政策，同時支持台灣自我防衛，確保台海航行自由。（法新社）

另依自由時報10月10日A3版「美國務院：台海穩定是美國根本利益」報導指出，賴清德總統五日於國慶晚會致詞時拋出「祖國論」，據中央社報導，美國國務院主管東亞事務的亞太助卿康達美東時間八日回應指出，美國以台灣關係法、三個聯合公報以及六項保證為指引的一中政策沒有改變。康達也強調，美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台獨，期待兩岸分歧獲得和平解決；美國的根本利益是維護台海和平與穩定，這將持續是他們未來的重點。

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依照《雲程的雙魚鏡HoonTing's View》2019年4月26日「台灣與台海航行自由是國際法的承諾」指出，日本帝國7月19日（1895年）宣告「日本政府保證台灣與清國間之海峽相關的航行自由」，「帝國政府承認台灣海峽全部為公共航路，從而宣告該海峽非日本專屬亦非日本管轄……。」（資料來源：外務省編纂《外交文書第28卷第2冊》P.175）

我們發現，1895年清國將台灣、澎湖的領土主權割讓給日本，1952年4月28日舊金山和約生效，日本放棄台灣、澎湖的領土主權。迄今，歷經129年（1895~2024年），台灣海峽是國際水域之事實從未變動，且為國際間所公認。近年來，中共解放軍的船艦侵擾台海的航行自由，明顯違反國際法原則，尤其是聯合國憲章第2條第4項之規定。

平心而論，美國維護台海和平與穩定，係以三個聯合公報─上海公報、建交公報、八一七公報，臺灣關係法，以及「六項保證」為指引，而在法律位階上，台灣關係法，「六項保證」，均高於三個聯合公報。而三個聯合公報的地位及拘束性，一般而言，美國政府的立場是，所有三個聯合公報都陳述了美國和中國的各自的、互有聯繫的政策聲明，但它們不是國際協定，因而雙方都沒有根據國際法所承擔的義務。不過美國政府必須遵守台灣關係法及「六項保證」之規定，因此美國重申遵循「一個中國」政策，對台海和平與穩定，具有重要意義。

（作者為仲裁人）

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