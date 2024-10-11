自由開講》護「北蛋」心切？高雄議員竟想阻礙高雄演唱會經濟？！

◎陳中平

10月5日，台北大巨蛋國慶晚會由台北市政府主辦。民進黨議員顏若芳批評場地有四大缺失，包括空位多、迴音嚴重、排煙不良、影片提供不及時。這些問題多因承攬廠商不熟悉場地，或北市府經驗不足，與藝人經紀溝通不當。未來可加以改善，批評尚算合理。

然而，高雄國民黨議員許采蓁在10月9日市議會中，為「護蛋」心切，猛烈抨擊高雄演唱會經濟政策。她多次批評世運主場館免場租策略，忽視台北身為首都的優勢。台北在流行音樂市場佔有多數，演唱會易吸引觀眾，不需過多宣傳；高雄卻需額外成本，如器材、製作、媒體、人力資源等。

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高雄國民黨議員許采蓁（中）在10月9日市議會中，為「護蛋」心切，猛烈抨擊高雄演唱會經濟政策。（報社合成／資料照、直播翻攝）

高市府推行免場租政策，旨在吸引藝人來高雄演出。統計顯示，今年高雄演唱會預計吸引144萬人次，創造45億元觀光產值。以Coldplay在高雄兩場演唱會為例，若免收150萬元場地費，加上公務人力成本，總讓利約250萬元，卻可吸引17萬人，創造5.5億元產值，政策成效顯著。

高雄演唱會確實帶動了觀光收入。交通部觀光署「旅宿網」資料顯示，今年上半年高雄旅宿收入達32億元，高於新北12億元、桃園15億元、台中13億元、台南10億元。高雄在六都中排名第二，較前年同期（尚未推動演唱會經濟）20億元成長6成。這些數據證明，高雄在演唱會經濟上的努力有成果。

許采蓁身為高雄人，應理解高雄的困境。高雄正從工業城市轉型，重視城市觀光發展。相比之下，台北軟硬體資源充足，觀眾穩定，場館維運較易。高雄則需更多策略支持，促進產業轉型。

演唱會經濟帶動南北城市競爭，不僅要讓歌迷滿意，更要顧及公共安全。場館設施及應變機制必須完善，而非在支持政策上指責。希望高雄議員理性支持地方經濟發展，不再無端打擊自家政策，不再阻礙高雄進步。

（作者為行政人員）

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