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自由開講》不要陷入有心人的認知作戰

2024/10/09 19:00

◎李坤隆

兩岸的關係始終充滿著許多不確定的因素，但是中國的認知作戰卻從未停止，只要有機會就會見縫插針，所以為了保障我們自己的安全，認清對手的作為是很重要的事情，否則當我們從自己內部開始被瓦解，等到看清現實想要彌補恐怕也是於事無補。

最近賴總統以三軍統帥身份主持上半年將官晉任勗勉典禮時，竟然有媒體刻意誤導。圖為賴總統為軍官授階。（資料照，總統府提供）最近賴總統以三軍統帥身份主持上半年將官晉任勗勉典禮時，竟然有媒體刻意誤導。圖為賴總統為軍官授階。（資料照，總統府提供）

最近賴總統以三軍統帥身份主持上半年將官晉任勗勉典禮時，竟然傳出賴竟當場飆罵「我是三軍統帥！看到我為什麼不站好？」的狀況，立刻引發熱議。而國防部發聲明澄清稱，這是部分媒體的渲染報導，都是誇大謬誤。

當我們看到這樣的事情，其實正反映出國內不同立場的媒體的態度，尤其其中更有刻意誤導之嫌，就像在這一的場合中，即使總統再有任何意見，要說出如此不得體的話語恐怕是不可能的，這種欲加之”詞”恐有刻意入人於罪的嫌疑，部分支持者或許可以相信，但對於大多數理性的民眾而言應該是無法接受的。

其實類似的事件重點是在於詆毀總統的威信，畢竟總統當然是三軍統帥，但是因為與軍方的關係還需要時間來建立，所以這個時間點正可以藉此凸顯軍中將領對於總統的不信任，只是這對於這些將領是好的嗎?如果連最基本的尊重欠缺，我呒要如何相信這些未來會是好的將領呢?

所以很明顯的，這是有人或是媒體的刻意炒作，更擺脫不了背後有人刻意在進行認知作戰，尤其國內正處於朝野互不信任的環境，藉由這樣的事件更可以打擊總統在軍中領導的正當性，達到另外一層的政治效果。

只是在兩岸現混沌不清的階段，我們更需要同心協力，否則很容易給有心人看到破口，到時候就會有更多的認知作戰，而最後犧牲掉的恐怕是全民的利益了!

（作者為大學教師）

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