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自由共和國》林政華／賴總統就職百日施政總回顧(下)

2024/09/15 05:30

美國前駐聯合國大使海莉來訪會見賴總統（總統府提供）美國前駐聯合國大使海莉來訪會見賴總統（總統府提供）

林政華／大學退休教授

國政的全面展開

早在就職前一年的七月五日，賴副總統即投書美國華爾街日報，提出台灣「和平四大支柱」：強化國防威懾力；提升經濟安全，減低對中國貿易的依賴；與全球民主國家建立夥伴關係；支持維持台灣海峽兩岸現狀。而五二○就職演說，賴總統也宣示：對內落實民主治理；數位及淨零轉型、無人機及太空、海洋研究；區域經濟整合．進行產業合作。

上任滿月的六月十九日，賴總統回應內外挑戰，三大面向的提出對策，宣佈將成立：「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」。他同時也因應全球議題，以國家高度，凝聚朝野力量，推動改革，為國家打好基礎，與國際接軌。

八月八日賴總統主持「國家氣候變遷對策委員會」時，表示：政府將優先開發多元綠電，也不排除任何有助於淨零的能源方案。AI時代已來臨，其關鍵三力的電力、算力、人力，早先在六月四日台北國際電腦展，賴總統出席致詞．已回應業界的三力需求，說：政府將推動二次能源轉型．穩定供電、建置超級電腦、培育AI人才等等。

五二○就職時，在針對社會工作上，賴總統承諾持續強化食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網保障。確保健康保險永續經營不會倒。八月廿二日主持「健康台灣推動委員會」，致詞強調：政府會持續精進健保總額制度和治理，合理配置醫療資源，持續優化健保財務，提升健保效率和品質，讓醫療更平權，打造健康的台灣。更早在六月廿日出席國際急診醫學會議，賴總統已呼籲六十五國學者專家挺台灣參與世界衛生組織，讓台灣為全球公衛做出更多貢獻。

又八月十日賴總統宣示要推動「長照三．○」，明年將編列九二七億，讓醫療、診所進入長照機構；又編列四八○億作為擴大社區式身障服務資源，讓大醫院醫師到社區據點或養護中心來幫助。

在全民關切的打詐方面，賴總統指示：政院應誇部會成立「打詐指揮中心」。明年打詐預算擴大至七十三億元，積極掃黑，檢、警、調、海關、海巡、數位、金融、電信等都要合作，跨國合作、建立管道讓民間單位加入合作、開闢管道讓民眾提供意見並參與。要以聽不到任何人受騙為目標。

而在六月十七日接見工商協進會理監事時，說：政府有責任持續改善台灣投資環境，包括水、電、土地、人力、人才及法令鬆綁，並要提出政策吸引企業加碼投資。但他也請託企業帶頭加薪、蓋宿舍等，與政府合作解決年輕人的生活問題。要堅定完成二○五○ 淨零轉型，還要競逐太空，探索海洋，佈局全球．行銷全世界。這是「全社會防衛韌性」的具體展現。

在原住民政策方面，八月一日原民日，賴總統出席全國原住民高峰會，表示：有原住民文化，台灣文化才會完整；原住民文化，已是全球的文化資產。原住民政策新藍圖包括：復振原住民族語言、增進原住民族健康、保存原住民族文化、培養原住民族人才，以及促進原鄉部落永續發展等。

六月十七日賴總統接見寫信給他．建議技職課綱能強化探索與實作的家鄉萬里國中畢業生許顥騰，總統「肯定隨著人工智慧時代來臨，技職教育更加重要；高職到科大，要持續精進技術。」

結 語

「無論中華民國、中華民國台灣，或台灣，都是我們國家的名稱，都一樣響亮。大家一條心，團結一致，大步走向世界，也讓世界迎接新台灣！」（就職演說）新人新政治，鼓舞人心的新台灣，言猶在耳，時光飛逝已到百日。賴總統執政百日，八月廿四日，美國前駐聯合國大使海莉來訪離台時的評價，最客觀，最傳神，她說：「賴總統談吐求真、膽識過人，並展現保護台灣人的勇氣和決心！」

未來四年還有十多個百日，賴總統是任重道遠，誠如上述萬里國中畢業生許顥騰所說：「當總統很辛苦。」賴總統很辛苦，以他由礦工之子到今天總統之路；也誠如他鼓勵許顥騰校友學弟所說的：「成功不難，因為堅持的路上並沒有太多人。」（完）

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