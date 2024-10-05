黃澎孝練「孝」話》「馬後炮」的「疑賴論」自我掌嘴討罵！

如果按照馬英九「兩岸同屬一中」的論調，稍具邏輯推理能力的人都會疑問：難道馬英九曾當過總統的「中華民國」，和習近平當主席的「中華人民共和國」是「同屬一個中國」的嗎⁉️這到底是哪門子的「國家論」？到底根據哪門子的憲法邏輯呢？

◎黃澎孝

不甘寂寞的「馬辦」，趁著颱風假餵給兩岸媒體ㄧ則馬英九在哈佛大學「演講」的新聞。

其實，半個月前，才傳出蔣萬安9月9日在哈佛大學「演講」15分鐘的影片和推文，讓人不得不聯想起，這極可能是出自同一個公關策畫的「馬師傅」版。

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蔣萬安的15分鐘「演講」低頭看小抄57次，好歹台下還有三十幾個「聽眾」。（取自黃澎孝貼文）

相對於蔣萬安的15分鐘「演講」低頭看小抄57次，好歹台下還有三十幾個「聽眾」。

但是「馬師傅」的畫面，則只有名不見經傳的祕魯前總理Roberto Dañin，和盧森堡前首相Luc Frieden。以這等「陣仗」，哪能說得上是什麼「演講」？充其量只能算是三個過氣政客的「閒聊」而已！

綜觀馬辦的新聞，通篇只有馬英九一人的自拉自唱，完全不見其他兩位過氣政客有搭上什麼話？

其實也難怪人家搭不上話！對於來自盧森堡和秘魯的前政府首腦而言，突然聽到一個當了台灣八年總統的人，大談什麼「兩岸同屬一個中國」⁉️你要人家怎麼去理解？怎麼去接話呢？

「一個中國」！？全世界和中國打過交道的國家領袖都很清楚，北京所謂的「一個中國」，是有堅如鋼鐵般的強勢定義：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是中國唯一合法代表」

如果按照馬英九「兩岸同屬一中」的論調，稍具邏輯推理能力的人都會疑問：難道馬英九曾當過總統的「中華民國」，和習近平當主席的「中華人民共和國」是「同屬一個中國」的嗎！？這到底是哪門子的「國家論」？到底根據哪門子的憲法邏輯呢？

或許那兩位丈二金剛摸不著頭緒的政客，心裡嘀咕著：哈佛大學怎會教出這款「Ma the bumbler」呢？（語出：英國《 經濟學人》雜誌。台譯為「隁頭」，中譯為「笨蛋」）

不健忘的台灣人應該還記得，馬英九在2008年當選總統，就職典禮上所說：「我們獲得了《台灣是亞洲和世界民主的燈塔》的讚譽，值得所有台灣人引以為傲。顯然，中華民國已經成為一個受國際社會尊敬的民主國家。」以及「不統、不獨、不武」的宣示。

既然如此，16年後的賴清德總統提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的現狀描述，不正是新版的「不統不獨不武」嗎？又何謬之有呢？

更匪夷所思的是，馬英九竟然還公然造謠說：賴清德總統的「新兩國論」已引起美國政、商、學界的「疑賴論」。但是，美國如果「疑賴」，拜登政府怎麼會在9月30日批准有史以來最大筆的對台軍援呢？

另一方面，中國外交部發言人林劍，對於美國軍援台灣高達5.67億美元的事件，也批評說美方此舉「實際上是為賴清德和民進黨當局頑固推行台獨撐腰打氣。」換言之，連中國都確認了美國對賴清德的支持，又哪來馬英九所說的美國「疑賴論」呢？

其實「馬辦」應該去中國《鳳凰網》好好瀏覽一番。看看中國網民是如何評價馬英九！（取自貼文）

至於，馬英九自彈自唱所謂的「台灣不是棋子」 ，「兩岸的問題兩岸自己解決，沒有其他外國介入的空間」以及呼籲賴清德回應習近平的「善意」，回歸憲法「一中原則」，重建「兩岸互信」云云，不但與當前的台灣主流民意背道而馳。也完全脫離了與當今美西方民主陣營，越來越關心台海情勢，甚至越來越以集體安全的共識，積極表態支持台灣的獨立自主的趨勢。除了有向習近平「表態」之嫌外，實未能引起國內外絲毫漣漪。

有趣的是，鳳凰新聞網也轉載了海峽導報社根據「馬辦」的新聞稿，發表題為「台灣不是棋子！馬英九：兩岸問題由兩岸自己解決，沒有外國介入的空間」的貼文，竟然在中國網絡上引來數以千計的謾罵留言。

茲特別摘錄幾段原文，以供「馬辦」打臉醒腦：

♦️廣東一位代號Hu-196883的網友留言：「老马同志当初你为什么不作为？现在你放马后炮都没有什么用处呢，你基本上就是过去式了！」

♦️安徽鳳凰網友：

「马娘炮一个，畏首畏尾，8年当政时干什么去了？缺乏民族大义精神，时过境迁，怎么面对列祖列宗。」

♦️遼寧署名「亂糟糟」網友：「這傢夥在位八年時沒有在統一路線上有任何建樹，現在，以一個前台灣地區“領導人”的身份到處兜售“和平”，兜售民族共義，簡直是個十足的奸詐偽君子。國民黨還是一副尿性，即噁心又想裝婊子的一群投機者」

♦️河南的鳳凰網友：

「马英九与赖清德都是台独分子，一个明独，一个暗独，一个唱红脸，一个唱白脸，一丘之貉！当政八年，没有解决任何问题，现在尽是马后炮！放空炮！」

除此之外，還有好幾千條痛罵、狠酸馬英九的留言，實在「族繁不及備載」。

其實「馬辦」應該去中國《鳳凰網》好好瀏覽一番。看看中國網民是如何評價馬英九！？是如何不屑這位自失其格的前「台灣地區領導人」的！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書︰「馬後炮」的「疑賴論」自我掌嘴討罵！

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