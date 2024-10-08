黑熊學院》感動！賴總統護主權發言

中華民國在台澎金馬落地生根 75 年，是不用再提這段關係。 但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字

◎黑熊學院

十月五日總統賴清德在國慶晚會上的發言，應該讓許多愛著這個國家的人都很感動。



照片來源：總統賴清德臉書。（取自貼文）

他不僅說：「慶祝時銘記我們是主權獨立國家，時時愛我們的國家。」



更直接表明我們的主權不可撼動：

「我們的鄰居中華人民共和國 10 月 1 日剛過完 75 歲生日。再過幾天，中華民國就要過 113 歲生日。



就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國。



反倒是中華民國可能是中華人民共和國 75 歲以上民眾的祖國，對不對？



中華民國在台澎金馬落地生根 75 年，是不用再提這段關係。



但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字，對不對？」



我們可以密切留意中國這幾天的反應。







此外，還有一個讓人感動的橋段。



歌手江蕙演唱了代表作之一「甲你攬牢牢」，並說：「希望藉由這首歌把台灣尚美麗、尚溫暖的土地攬牢牢。」



這或許是許多人近期的心聲——受傷的台灣人，需要將彼此「攬牢牢」。

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幾天前，中國國慶有許多台灣藝人表態「祝福祖國生日快樂」等類似的貼文內容。雖然令人遺憾，但我們終能一笑置之。



因為我們是民主國家，能夠尊重任何人的選擇。



這正是擁有自由的可貴之處。



無論是中華民國派或台灣派，我們都應該一致守護這塊土地，好好珍惜我們的國家。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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