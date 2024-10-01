自由廣場》不分青紅皂白 陸軍退將詆譭三軍統帥

◎ 王至劭

國防部日前為卅一名將官舉辦茶敘，賴清德總統到場，據軍方高層知情人士描述，因為事前就定調，不以照本宣科的方式，儘量溫馨輕鬆進行座談，可能因而有所誤會，賴清德總統進場時司儀未立即喊「起立、立正」，賴總統站上主席台後有點困惑、問了一下，司儀補喊，接著座談熱絡、氣氛融洽，就這麼一個小事，竟被有心人無限渲染，且消息未獲證實，居然就有退將向媒體亂罵一通，詆毀總統，打擊士氣。

筆者當年是砲兵觀測官（預官），多次到指揮部開會，軍官在會議室坐定後，負責的軍官就去請指揮官到場，指揮官一進場，就有人喊「起立、立正」，隨後向講台上的指揮官敬禮。有一次我在戰情室值班，剛好指揮官來視察我們這一營，當時心想，待會看到指揮官時就馬上起立，但當指揮官走進營區門口，身旁一位聯絡官就提醒我「趕快站起來」，他的意思就是要事先起立恭迎指揮官，這些都是軍人最基本禮節，當軍官的都懂。

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「遇洞灌水，見縫插針」是過去國民黨在高中三民主義課程中灌輸我中國共產黨慣用邪惡做法，台灣也有人專門搞這套，是打算從「內部分化」瓦解台灣嗎？

此事顯示，少數退將不分青紅皂白就公開詆譭三軍統帥、打擊統帥威望，重創國軍士氣，居然還能爽領退休金？難以苟同呀！

（作者是台聯政策顧問、戰略研究者、工程主管）

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