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健康醫療網》家族旅遊返台全中新冠 醫籲「左流右新」雙疫苗記得打

蕭誌毅醫師指出，每年10月時序入秋之後天氣轉涼冷，也將進入流感與新冠等呼吸道疫情流行期。
健康醫療網

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2024/10/12 08:30

一家三代六口暑假同遊日本，返台後一周內，從孫子到爸媽、爺爺奶奶先後發病，最後發病的爺爺跟奶奶因高燒不退就醫，快篩確診新冠肺炎。臺中醫院家醫科醫師蕭誌毅指出，流感與新冠肺炎傳染力強，常見「一人感染全家感染」狀況，提醒除了要勤洗手、戴口罩、接種疫苗是防疫三大重點。

家族出國旅遊　陸續高燒、咳嗽確診新冠

蕭誌毅醫師說明，這家族跟很多國人一樣每年都會利用寒暑假出國進行家族旅遊，出國前也到旅遊門診備妥備用藥，未料返國前一天，就讀高二的男孫高燒39 度合併喉嚨癢痛等症狀，接著高一女孫子也出現相同症狀，兩人先服用備用藥物後症狀緩解後返國。

沒想到返台後爸媽也陸續出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，自行使用家中快篩劑篩檢果然呈現陽性，因家中還剩下備用藥物先行服用後症狀緩解；沒想到隔天換爺爺奶奶先後高燒39度，服用備用藥後雖退燒卻仍持續喉嚨痛與咳嗽，家人不敢大意趕快送兩老就醫，門診快篩果然兩老都是陽性，幸好緊急開立抗病毒藥物治療後症狀逐漸緩解。

「左流右新」疫苗　雙重保護力鞏固健康

蕭誌毅醫師指出，每年10月時序入秋之後天氣轉涼冷，也將進入流感與新冠等呼吸道疫情流行期，為了預防疫情，今年的流感疫苗跟新冠疫苗將在10月1日同步開打，因疫苗施打後要2周才會產生抗體，提醒預計安排10月雙十假期民眾要盡早接種。值得一提的是，新冠肺炎因為病毒株不斷變更，對國人健康影響仍大，尤其最近一周仍有11名新冠肺炎重症死亡，顯見新冠肺炎蠢蠢欲動。

「左流右新」疫苗，雙重保護力鞏固健康。（freepik.com）「左流右新」疫苗，雙重保護力鞏固健康。（freepik.com）

此外，因國人最後一次接種XBB疫苗的保護力已經無法因應本土新型變異病毒株KP.3.3與JN.1入侵，提醒65歲以上長者、慢性病患者、尚未施打新冠疫苗的三大新冠重症高危險群，應盡速前往施打，一次施打兩支疫苗「左流右新」，就可同步獲得雙重保護力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 家族旅遊返台全中新冠　醫籲「左流右新」雙疫苗記得打

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