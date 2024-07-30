健康醫療網》旅遊注意！日本COVID－19疫情已連續10週上升 「這地方」病例最多

日本此波疫情主要流行病毒株為KP.3，病例數自今年5月中旬起已連續10週上升。

疫情解封，許多民眾紛紛出國遊玩，尤其日本更是台灣人相當喜愛的旅遊勝地，不過民眾前往日本可要注意防疫。疫情中心主任郭宏偉表示，日本COVID-19疫情從今年5月中旬就開始上升，目前已經連續10週上升，病例分布以鹿兒島為多。

日本單週病例可達5萬餘人 此疫情主流病毒為KP.3

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疾管署7月23日表示，日本新冠肺炎病例數自今年5月中旬起已連續10週上升，第28週（7月8日至7月14日）已報告55,000餘例，每家醫療機構平均就診人數為11.18例，是前一週的1.39倍，日本此波疫情主要流行病毒株為KP.3。

現在正值暑假旅遊旺季，COVID-19病毒傳播風險增加，疾管署提醒，民眾若規劃前往日本，應儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得免疫保護，此外也要記得勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所時應佩戴口罩等，維持良好個人衛生習慣。

疾管署提醒，民眾若規劃前往日本，應儘速接種新冠XBB疫苗，以獲得免疫保護。（彭博檔案照）

國內疫情下降仍處流行期 死亡數是11個月來單週新高

而國內新冠疫情目前雖呈下降趨勢，但還處於流行期且死亡數為11個月以來單週新高，民眾仍須留意重症死亡風險。根據疾管署資料顯示，上週（7月16日至7月22日）新增124例死亡病例，其中有一位較年輕的死亡個案為南部20多歲男性。

疾管署防疫醫師林詠青說明，這名個案本身沒有潛在疾病，最近一次接種COVID-19疫苗是在2022年，沒有接種過XBB疫苗，6月中旬開始出現發燒、肌肉痠痛等症狀，曾到診所就醫，不過發病後2天就出現抽搐、意識不清等情形，前往急診就醫，新冠快篩為陽性，X光顯示有肺炎，電腦斷層也顯示有腦部發炎的情形。

由於個案有呼吸衰竭的狀況，因此插管收治加護病房治療，不過林詠青醫師表示，在住院過程中這名個案腦炎持續惡化，又併發細菌性肺炎，在住院約3週後就不幸過世，主要死因為新冠病毒感染併發肺炎、呼吸衰竭以及腦炎、中樞神經系統衰竭而致死。

林詠青醫師提醒，接種XBB疫苗仍是避免感染新冠病毒後引發重症或死亡的有效方法，再次呼籲還未接種XBB疫苗的民眾應把握時間接種，特別是年長者、嬰幼兒或高風險慢性病患者，更應盡早接種XBB疫苗獲得完整保護力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 旅遊注意！日本COVID－19疫情已連續10週上升 「這地方」病例最多

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