自由開講》中共的「網攻指控」：真假之間的荒謬劇

◎缺理

近期中共一如既往地揮舞着假訊息的旗幟，宣稱台灣的軍隊對其網路展開攻擊，並鎖定了三名台灣現役軍人進行所謂的「調查」。這樣的戲碼，說來不新鮮，過去中共在國際間一向善於自導自演，用虛假指控來轉移視線，掩飾其自身的不法行為。而這一次的網攻指控，也無非是中共慣用的老伎倆，毫無新意。

這一次的網攻指控，也無非是中共慣用的老伎倆，毫無新意。示意圖 。（路透資料照）

根據中共的說法，台灣的資通電軍主動攻擊其國內網路，導致中共「依法」對台灣三位軍事人員進行偵查，甚至不惜曝光這三人的姓名和照片。此舉，看似正義凜然，實則荒誕不經，令人懷疑中共是否真能自圓其說。

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先不論這些信息的真偽，中共公開他國軍人個人資料的行徑本身，已經極具挑釁性，與其一向標榜的「和平統一」願景背道而馳。

真正的網路霸凌者

面對中共的指控，台灣國防部長顧立雄以一貫的冷靜態度駁斥了這些指控，強調每日對台灣進行網攻的國家，首當其衝的正是中共。根據各種國際資料顯示，中共的網攻行為早已不是新鮮事，無論是對台灣、日本、韓國甚至歐洲國家，其無孔不入的網路攻擊已被屢次揭露。2023年，美國網路安全公司CrowdStrike的報告中指出，中國的APT組織（Advanced Persistent Threats）是全球最活躍的網攻勢力之一，其網攻範圍涵蓋了政府機構、國防系統、能源供應鏈等各大領域。

有數據顯示，2020年至2022年間，來自中共的網攻企圖數量已經激增至每年數十萬次，單是對台灣的攻擊就占了全球網攻企圖的三分之一。這些攻擊不僅針對政府機構，甚至滲透到民間企業及重要基礎設施中。以中共過去的行徑來看，其試圖通過網攻竊取情報、操縱輿論、干預他國內政，早已是公開的秘密。

那麼，當中共開始大肆宣傳「台灣網攻」時，這更像是一場拙劣的反向操作。中共試圖用台灣作為替罪羔羊，來掩蓋其在網路世界裡的不法行徑。這種「賊喊捉賊」的戲碼，讓人不禁想起過去的無數次國際事件：當中共在指控別國時，往往其自己正是最大的侵害者。

假訊息的背後動機

中共此番指控，毫無疑問是一場精心設計的輿論戰，其真正的目的並非揭露「事實」，而是利用假訊息來操弄國際輿論，擴大其在兩岸局勢中的影響力。中共的新聞宣傳部門素以製造虛假資訊著稱，這次的網攻指控也是其一貫作法：透過製造危機感，來轉移國內對經濟、社會問題的注意力，並鞏固其內部的統治權威。

根據統計，2022年中共發起的假訊息攻擊波次不下於20次，涉及範圍包括兩岸關係、台灣選舉、美國內政等。這些攻擊往往以鋪天蓋地的方式進行，試圖影響各國媒體和民眾的觀點。而這次的網攻指控，也無非是其偽造信息的一環，其實質仍是為了推動中共一手打造的「統一大局」。

行政院長卓榮泰針對此事的回應也十分精準。他指出，這些所謂的指控不過是「假訊息」，中共試圖用虛假資訊來攻擊台灣的聲譽，從而達到政治目的。卓榮泰也強調，面對這類虛假指控，台灣必須強力回應，絕不能讓中共的陰謀得逞。

去紅化供應鏈：台美合作的新契機

在這場假訊息風波的背後，我們也可以看到台美之間日益緊密的合作，特別是在科技與國防領域的聯合發展上。顧立雄強調，台灣的中科院正在與美國積極推動無人機產業的「去紅化」，希望擺脫對中國零件的依賴，這也成為兩國戰略合作的重要一環。

事實上，從2021年以來，美國便開始全面推動供應鏈的去中國化政策，尤其是在半導體、科技、國防等領域，台灣作為全球晶片製造重鎮，自然成為這場供應鏈重組的重要角色。數據顯示，2023年全球無人機市場規模達到約226億美元，而其中約60%的無人機零件來自中國，這意味著美國對中國科技產業的依賴度極高。

然而，隨著中美之間的科技冷戰升溫，去紅化已成為迫切需求。台灣的中科院正是在這樣的背景下，成為美國無人機產業的重要合作夥伴。台灣憑藉其在電子製造、半導體技術上的優勢，正在幫助美國建立一條不依賴中國的科技供應鏈，這也有助於台美在國防與科技上的雙贏。

結語：真假之間，誰是幕後黑手？

中共這場指控戲碼，看似鋪天蓋地，實則漏洞百出。它既無法掩飾自身的網攻事實，也無法改變台灣日益強大的國際合作局面。正如顧立雄所言，中共的指控不過是一場荒誕的政治操作，而台灣的軍隊不會因此屈服或退縮。

至於中共公布的所謂「三名軍人」，不過是其進行輿論操控的工具。這場鬧劇的背後，真正的始作俑者究竟是誰？答案已經昭然若揭——中共。正如其歷來的行徑，這一次，它又在自編自導自演一場荒誕的政治話劇。看來，中共不僅在虛假信息的製造上熟練至極，連其表演的拙劣程度也令人難以置信。

（作者從事補教業）



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