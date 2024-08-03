自由開講》網路戰前線！德國揭露中共駭客組織的秘密！

◎亥嗑

德國政府近期指控中共駭客實施網路攻擊，此為自1989年天安門事件以來，柏林首次採取如此強硬的態度，召見中共大使以示抗議，儘管此次抗議不太可能制止中共的行動，但主要在向外界傳遞明確消息，無論多麼精密策劃的網攻，最終都可能被揭露，德國此舉不僅是對外部威脅的反應，也是在告訴其國內民眾，須認識到世界存在損及國家利益的威脅。

德國政府針對2021年遭中國駭客網路攻擊一事，召見中國駐德大使抗議。這是德國自1989年天安門事件以來首次召見中國大使。（歐新社檔案照）

天安門事件後 德國首度召見中共大使以示抗議

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這次網攻的目標是德國的重要基礎設施之一的聯邦制圖與大地測量局，該機構提供的地理數據至關重要，直接影響到能源供應、水資源管理與交通運輸等領域，經過長達三年的調查，德國政府終於掌握足夠證據，公開指責中共策劃此次行動，此次召見中共大使，是德國政府向國際社會表達對此事件的憤怒與不滿，德國將繼續捍衛其網路安全與主權，不會對此類威脅無動於衷。

德國多年來一直警告中共的網攻威脅，德國內政部指出，這些網攻並非孤立事件，而是戰略行動，中共透過這些攻擊獲取政治、經濟與技術情報，以支持其工業與政治立場，德國的企業、政府部門與國安機構多次遭受攻擊，中共目的在掌握有關德國政府政策與立場。

中共的駭客活動運作程度極高，中共的網攻不僅集中於亞洲，還對歐盟構成威脅，這些活動的規模與戰略性，面對如此嚴峻的挑戰，德國必須加強國家與企業的網路安全合作，提升防禦能力，確保在這場網路戰中不落下風，同時，也提醒其他國家應提高警覺，共同維護國際網路安全。

（作者為網路工程師）



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