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自由廣場》全球盡是中國間諜

2024/04/26 05:30

◎ 木鐸

德國國內情報機構「聯邦憲法保護局」（BfV）副局長塞倫（Sinan Selen）廿五日警告企業，應警惕中國當局的工業間諜活動，「不應天真或過度依賴中國」。在一場關於中國對德國企業安全影響的活動上，塞倫指出「許多例子顯示，我們對中國貿易可能過於樂觀和抱有希望的態度，導致這些企業幾乎消失」，塞倫指出，中國企業堅稱它們完全私營，實際上它們都服從於中國國家利益，且受到國家支持。

根據中國現行《中華人民共和國國家情報法》第七條的規定，任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作…」。在這法律規定下，「中國的任何組織和公民為國家擔任間諜已成為義務與責任」。

荷蘭軍事情報和安全局（MIVD）十八日發表的年度報告也指出，中國間諜以荷蘭半導體、航太和海洋工業為目標，試圖透過間諜活動來強化中國武裝部隊，為此，中國透過研究和投資等合法手段，但也透過其情報機關。

類似的中國間諜活動，在英國、法國、美國等先進國家亦時有所聞。澳洲學者克里夫．漢密爾頓（Clive Hamilton）的著作《無聲入侵：中國如何將澳大利亞變成傀儡國家》認為，北京的影響範圍已經擴展到澳洲的政治、經濟、教育和宗教團體。

台灣更是中國無聲侵略的重災區。過去中國以優惠條件誘惑外資到中國設廠，然後利用行政與市場優勢「明搶」在地外商的知識產權與科技工藝，現如今，中國則派間諜大軍到各國「暗偷」各項科技甚至政權。

中國人民迫於有形的法律規定及無形的仇恨式愛國教育的薰陶，以各種形式「為祖國效力」擔任間諜工作，套句中國順口溜就是「十四億人口十三億間諜，還有一億還沒上小學」。

中國已成世界亂源，中共不倒，世界不會好。

（作者從商）

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