自由開講》從網路間諜戰看德國的對中策略轉變

◎虞次

德國外交部於7月31日罕見地召見中國駐德大使，抗議中國「國家行為者」對德國聯邦製圖和土地測量局（BKG）發動網路攻擊。這是德國自1989年天安門事件後首次採取此類外交行動，凸顯出中國的網路威脅以及德國對中國日益增長的疑慮。此事件顯示德國正從過去試圖以經貿合作「改變中國」的策略，轉向「去風險化」，降低對中國的依賴。

德國外交部於7月31日罕見地召見中國駐德大使，抗議中國「國家行為者」對德國聯邦製圖和土地測量局（BKG）發動網路攻擊。（www.freepik.com）

網路攻擊：中國間諜行動的冰山一角

近年來，中國被多國指控發動網路攻擊，試圖竊取情報、破壞基礎設施並擴大其影響力。此次針對德國BKG的攻擊，被德國情報機構認定是基於間諜行動目標。BKG作為德國聯邦機構，負責土地測量、製圖和地理信息系統，其數據對國家安全和經濟發展至關重要，中國對BKG的攻擊，無疑是對德國主權和利益的嚴重侵犯。

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從「改變中國」到「去風險化」：德國對中政策的轉變

過去，德國對中國採取較為綏靖的政策，希望通過經貿合作促進中國的政治和經濟改革，即所謂的「改變中國」策略。然而，近年來，中國的對外政策日趨強硬，人權狀況持續惡化，加上其不公平的貿易行為，已讓德國開始反思其對中政策。

俄羅斯入侵烏克蘭，更成為德國對中政策的轉折點。戰爭暴露了德國對俄國能源的過度依賴，也讓德國警覺到過度依賴中國的風險。德國開始採取一系列措施降低對中國的依賴，包括禁止向中國出售敏感技術，例如禁止大眾集團向中國船舶工業集團出售燃氣渦輪發動機業務；加強對中國企業投資的審查；以及逐步汰換華為和中興公司生產的5G設備。這些措施顯示，德國正在從過去的「改變中國」策略，轉向「去風險化」，即降低對中國的經濟和技術依賴，以維護自身的安全和利益。

結語：德國面臨的挑戰與歐洲合作的重要性

德國的「去風險化」策略面臨著巨大挑戰。中國是德國最大的貿易夥伴，兩國經貿關係密切。與中國「脫鉤」將不可避免地對德國經濟造成衝擊。然而，面對中國日益增長的威脅，德國需要在經濟利益和國家安全之間做出艱難的抉擇。德國的「去風險化」努力，也需要歐洲盟友的合作與支持。單獨行動只會讓中國有機可乘，唯有團結一致，才能有效應對中國的挑戰，維護歐洲的共同利益。

（作者為學生）

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