自由開講》IPAC強力譴責中國侵台法令 引爆全球人權

◎張亞柔

外交部於7月29日晚間舉辦酒會，歡迎IPAC國會議員來台參加年會，政務次長致詞時強調，台灣正處於中國威脅的最前線，近年來中國持續以法律戰、網路攻擊和錯假資訊等混合戰手段，對台實施侵擾，試圖改變兩岸現狀，已嚴重威脅台灣安全。

圖為外交部政務次長田中光（右）與IPAC輪值團長卡迪克（左）合影。（外交部提供）

且中國長期以來透過扭曲聯合國大會第2758號決議，將台灣問題視為中國內部問題，企圖合理化其侵略行為。外交部感謝IPAC自成立以來，以提升大眾對中國警覺的意識和對抗中國破壞國際秩序為目標所做的努力，IPAC在促進G7和G20成員國支持民主台灣、譴責中國在台灣周邊的軍事演習等方面發揮重要作用。

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對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於2020年成立，旨在應對中國在全球範圍內日益增長的影響力。IPAC成立目的是促進對中國人權問題的關注，支持受中國政府壓迫的群體，並加強國際合作以共同應對中國的經濟和政治影響。該聯盟致力於維護以規則為基礎的國際秩序，反對中國破壞國際規範的行為，並推動公平和自由的全球貿易。此外，IPAC還關注中國的軍事擴張和網絡攻擊，並促進各國間的國防合作，以提高國際間對中國威脅的警覺。

IPAC輪值團長卡迪克（Olivier Cadic）提到，今年是第4次來台，幾年前的「台灣-法國國會友好協會」僅有20名成員，而現在已增至63名，顯示台法關係的卓越提升。他強調，IPAC年會恰逢巴黎奧運，而中國卻在同月發布懲治台獨的相關法令，嚴重違反聯合國所揭示的人權精神。卡迪克呼籲中國應秉持奧運精神，停止其不負責任且具侵略性的軍事行動，尊重任何經過台灣海峽及南海行使自由航行權的船隻，以維護區域及兩岸的和平與穩定。

（作者為自由業）

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