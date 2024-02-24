自由廣場》德國對兩岸投資之「東昇西降」

◎ 愚工

德國駐台經濟辦事處22日發布「2023/2024年德國商業信心調查報告」，在台德商願意投資的意願創新高，48.5%企業在未來2年願意投資台灣，但也關切勞動力短缺和兩岸關係等議題。根據統計，2023年台德貿易總額達220億美元，儘管與2022年的230億美元相比下滑，但與2019年疫情前相比，貿易總額成長38%。投資方面，2023年德國對台投資總額高達15億5300萬美元，比2022年大幅增加，使德國成為台灣第2大外國投資國。

值得注意的是，根據2023年12月14日德國《商報》的資料，德國對中國投資第三季度大幅下滑，創六年來最低水準，為負22億歐元。特別是德國對中國股權投資大幅下降到負39億歐元。《商報》進一步指出，對華投資下滑有幾個原因。首先，中國的投資環境近年來顯著惡化。共產黨對經濟的影響力日益擴大。現在，甚至獲取資訊也可能受到懲罰。此外，中國經濟增長和消費放緩。許多西方國家採取了去風險戰略，既減少對中國的依賴。

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綜上所述，投資台灣，兩岸議題是投資者關心的焦點，中國及其在台灣的同路人一直製造台灣兵兇戰危的環境，其實就是在嚇阻外資進入台灣，這幫人的用心相當可惡，德資在兩岸的「東昇西降」，可見德資沒被中國及其在台灣的同路人嚇倒。

反而是，中國「共產黨對經濟的影響力日益擴大。現在，甚至獲取資訊也可能受到懲罰」的政經情勢嚇退了外資。中國去年加強實施的「反間諜法」及「國安法」就是嚇退外資的惡法。反觀台灣，民主法治的環境則提供外資政治安全的保證，德資等外資在兩岸的東昇西降也佐證了「得道多助，失道寡助」的箴言。

（作者從商）

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