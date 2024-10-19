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自由開講》危險物品倉儲成隱憂，火災防護仍待加強——淺談台灣消防管理的漏洞

2024/10/19 11:30

◎方凱弘

隨著現代化的快速發展，工業與物流系統日益繁榮，但伴隨而來的是潛藏在各類工廠、倉儲中的風險。其中，倉儲危險物品的管理問題已然成為一個不容忽視的消防漏洞。這個問題不僅涉及城市安全，也影響每一個與此相關的家庭、工作場所及整個社會的穩定。當看到一場火災發生在附近的工廠時，我不禁反思：為什麼這些潛在的災害一再發生？在我深入了解倉儲危險物品的管理問題後，發現這其中牽涉的漏洞與不作為，讓人不安。

現行法規針對工廠附屬倉庫的危險物品有著嚴格規範，要求相關單位定期申報並進行檢查。然而，倉儲危險物品的處理卻沒有被納入同等級的監管中。也就是說，當這些危險物品存放在一般的倉庫時，只需記錄而無需主動申報，這使得地方政府無法掌握這些高風險場所的詳細情況。這種「被動受檢」的制度，使得火災風險與日俱增，卻缺乏足夠的事前防範措施。

試想，如果這些危險物品儲存的倉庫不被有效監控，當火災發生時，消防隊伍無法快速掌握倉儲中危險物品的性質與數量，將會大大增加救援難度與人員傷亡的可能性。此外，由於無法事先掌握這些倉儲的風險，政府無法有效分配稽查資源，這讓原本可以預防的災難變得難以應對。

過去幾年，台灣發生了數次因危險物品倉儲管理不當而引發的重大火災。據統計，這類涉及危險物品的火災比例相當高，而其中許多倉儲並未主動申報，也沒有被納入嚴格的監管系統中，這讓地方政府在防範火災上陷入了被動局面。根據近年來的數據，工廠外的倉儲火災發生率不斷攀升，這些倉儲中的危險物品無法被及時監控，最終成為災難的溫床。

這些火災案例揭示了一個殘酷的現實：現行法規對於危險物品的管理存在嚴重缺陷。消防部門常常無法在火災發生前掌握危險物品的儲存情況，導致災害發生時應變不足。尤其是在跨縣市的倉儲流動情況下，更難以確保這些危險物品能夠被嚴格控管。這不僅增加了倉儲業者的經營風險，也使得地方的消防資源面臨極大壓力。

消防部門常常無法在火災發生前掌握危險物品的儲存情況，導致災害發生時應變不足。ＡＩ繪圖。（freepik.com）消防部門常常無法在火災發生前掌握危險物品的儲存情況，導致災害發生時應變不足。ＡＩ繪圖。（freepik.com）

台灣的危險物品流動頻繁，尤其是跨縣市的物流倉儲，時常需要將這些物品存放在不同的地點，而各地政府的消防管理水平參差不齊，進一步加劇了這個問題。例如，台灣北部與南部在危險物品管理的力度上就有所不同。有些縣市的地方政府早已開始推動相關的自治條例，試圖在地方層面管控這些高風險倉儲，但如果缺乏中央政府的協調統一，單一縣市的努力也將是杯水車薪。當這些危險物品流動到其他縣市後，如果當地並未採取相同的管理措施，那麼風險依然存在。

這不僅僅是地方政府的問題，中央政府必須意識到，單一縣市的管理能力有限，需要建立一個全國性的危險物品倉儲管理系統，以防止這些物品的跨縣市流動帶來無法控制的風險。若繼續放任這種情況發展，跨縣市之間的管理缺口將成為未來重大災害的源頭。

我們該如何應對？

面對如此明顯的消防漏洞，我們不能再等待災難發生才來進行修補。現行法規對於工廠內的危險物品管制相對完善，但對於倉儲系統的管理卻存在明顯不足。中央政府應該站在全國安全的高度來看待這個問題，立即推動一套更完善的倉儲危險物品監管體系。

具體來說，應該仿效港務公司對港口貨物進行統一管理的模式，成立專門的危險品倉儲管理公司。這樣一來，所有涉及危險物品的倉儲都能納入全國統一的監管體系，無論其位置在哪一個縣市，都能確保符合相同的安全標準。這種集中化管理的方式，不僅能減少地方政府的管理負擔，也能避免跨縣市管理不一的情況，確保每一個倉儲的安全性都能得到保障。

我們不應該忽視消防安全中的任何一個環節，特別是像倉儲危險物品這樣的高風險項目。一場火災不僅會摧毀倉儲中的物資，還可能奪去寶貴的生命。為了避免未來類似的災害，我們必須正視現有的管理漏洞，並在法規層面進行徹底改革。只有這樣，我們才能真正保障城市的安全，讓每一個家庭不再受到這些潛在風險的威脅。

最終，中央與地方政府必須協同合作，建立一個有效的監控系統，將所有倉儲危險物品的儲存、流動與監管納入標準化管理。只有如此，我們才能真正杜絕火災的隱患，為下一代提供一個更加安全的生活環境。

（作者為台北海洋科技大學助理教授）

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