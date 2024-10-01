自由開講》對不起來晚了！永遠無法送達的紀念證書

◎陳建源

日前是民進黨的生日，當週陸續協助發送紀念證書給三十週年以上的資深黨員。然而這位住霧峰的張先生不管我打了多少的室話和手機，始終無人接聽，後來我自己到他霧峰的家後，原本的住址也已經換人住了。

日前是民進黨的生日，當週陸續協助發送紀念證書給三十週年以上的資深黨員。（資料照）

於是我再往霧峰山上去拜訪其他資深黨員，最後得知，他已經去世多年，他沒有結婚也沒有子女，這張紀念證書成為永遠也送不出去的紀念證書，只能深深的說對不起，我們來晚了！與其他資深黨員閒聊的過程中，這些資深黨員很大一部分是美麗島世代，跟隨黃信介、許榮淑等人到處拚民主，有的可以侃侃而談當年許多爭取民主的豐功偉業；有的則是對戒嚴時期餘悸猶存，被特務跟蹤的陰影到現在都還在，很怕多聊這一塊，拜訪的過程中甚至一直想趕人；有的夫妻檔則是丈夫去街頭拚民主，老婆在家顧小孩，老婆嘴上罵但看得出來很開心。

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當初這一群資深黨員更多的是把賺來的薪水留下夠用的生活費後，全都投入街頭運動，談起過去黨外時期他們都有自己的獨家記憶，現在有的子孫滿堂，有的孤苦無依孤伶終老。賴清德總統這次的選舉補助款沒有拿去買房，其中 1/3 的金額是針對創黨及建黨黨員的生活照顧，我想這也是對這些民主前輩添上溫暖的柴火。

（作者為民進黨臺中市黨部副執行長）



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