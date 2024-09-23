自由開講》藍白怕激怒北京？簡評立法院開議與執政黨之挑戰！

◎劉大可

上週（20）日立法院開議，是否會再肇生上一次會期暴力衝突的亂象，實然備受民眾關注，所幸目前並未爆發直接衝突，惟院會中由藍白聯手將114年總預算退回程序委員會，對照近日藍白兩黨對114年總預算發言表示反對之立場，並不令人意外。至於後續114年總預算審議，勢必將視卓院長及相關部會首長答詢的情形而定，面對藍白兩黨委員的刁難是必然的，至於要如何透過適當的說明拉攏民意，使藍白委員「想反對而不敢反對」，端看卓院長及各部會首長的智慧，如何有效「溝通」及「說明」，將會是總預算能否通過的關鍵。

至於民進黨在9月18日朝野協商中所提出「2758決議不涉台」主張之臨時動議，原先受到韓院長及藍白兩黨無視，未免朝野協商破局影響開議，即時受到了不公的對待，民進黨仍在日下午，仍簽署了同意朝野協商，使今日能順利開議，筆者深表肯定。惟原先筆者推測藍白兩黨針對「2758決議不涉台」之提案以冷處理之方式迴避，避免激怒北京當局，竟然由牛煦庭、黃健豪、林沛祥等3位國民黨籍委員，再提出「中華民國自始反對2758決議」之對案，並指責民進黨借機操作意識形態云云，國民黨之立場究竟為何，實在令人霧裡看花。

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民進黨立委黃捷近日表示，18日黨團協商時，民進黨團提出：希望不分政黨，朝野響應國際上「聯合國第 2758 決議不涉及台灣地位」的決議文。不料，立法院長韓國瑜連聽都不肯聽，直接宣布散會，國民黨團總召傅?萁、民眾黨團總召黃國昌也馬上離席。（黃捷國會辦公室提供）

至於國民黨是否真的贊同「聯合國2758決議不涉台」，而甘冒激怒北京當局的風險提出議案，抑或是圖謀在後續院會中，以民進黨團不支持國民黨版之提議，再將「政治操作」之標籤貼在執政黨身上，確實有深思熟慮及提早防範之必要。筆者以為，如為達成相近目的（即反對聯合國2758決議）主張，是否可由民進黨主動支持國民黨的版本，不僅營造大團結的氛圍，亦可將激怒北京當局之風險轉嫁由國民黨承擔，不思為達成目的之有效手段。

（作者為臺中市民）

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