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自由開講》抗中法律戰！通過「聯合國2758號聲明不涉台」刻不容緩

2024/09/26 11:30

◎李妍慧

新會期開議，藍白對內無視全民需求，徹底封殺攸關於全民建設與社福的總預算案，面對世界挺台聲浪，藍白兩黨也畏畏縮縮，聽到臨時動議討論「聯合國2758號聲明不涉台」轉身就走。現場畫面流出後，藍白發現風向不對，急忙補提案，三黨團聲明提案均於20日逕付二讀並交付協商。

圖為民進黨立委邱議瑩（左二）、蘇巧慧（左一）、沈伯洋（右一）、林楚茵（右二）等人18日召開「反對中國扭曲聯合國2758號決議 呼籲立院朝野為台灣發聲」記者會。圖為民進黨立委邱議瑩（左二）、蘇巧慧（左一）、沈伯洋（右一）、林楚茵（右二）等人18日召開「反對中國扭曲聯合國2758號決議 呼籲立院朝野為台灣發聲」記者會。

聯大第2758號決議承認中華人民共和國為中國在聯合國組織的唯一合法代表，台灣則被迫退出聯合國。當時未涉及台灣地位的聯大第2758號決議，如今卻在中國結合一中原則的情況下，成為中國在法律戰大肆打壓台灣的論述。因此，不論是基於維護「中華民國」法統，或是抵禦中國對台法律戰，朝野黨團對外一致疾呼「聯合國2758號聲明不涉台」，是理所當然，且刻不容緩。為何藍白對提案愛理不理，難道要求爺爺告奶奶把藍白在立法院醜態公諸於世，才願意坐下來談？

綜觀目前民進黨立法院黨團草擬共同聲明文字，明確指出「聯合國大會第2758號決議僅提及中國在聯合國的代表權，全文未提及台灣，與我國無涉」，直接點出聯大第2758號只處理中國代表權，更無涉於台灣政治地位。此外，聲明更明確指出，「中國應立即停止將聯合國大會第2758號決議與其所謂之『一中原則』掛勾，破壞台海和平穩定現狀、印太地區之安全繁榮，及以規則為基礎之國際秩序。」，直接點破中國欲以聯大第2758號決議對台遂行法律戰的野心。

而面對全球挺台浪潮，民進黨團草擬的聲明也向美國政府、澳大利亞、荷蘭國會、IPAC等國際力量表達立法院代表台灣人民的感謝之意，這份聲明既捍衛「中華民國」的存在，並抗議中國長年以聯大第2758號決議排除台灣人參與國際社會的權益，更感謝全球民主同盟對台灣的支持，如此周延的聲明，應能獲得台灣多數人民的支持。

皮之不存，毛將焉附，沒有台灣，哪來朝野政治攻防！目前立院朝野黨團對此議題的聲明全逕付二讀，為了國家利益與台灣長遠發展，「聯合國2758號決議無涉台灣」實屬關鍵，全民都應站出來大聲疾呼，期待立法院儘速發表一個朝野團結對外、守護台灣主權的聲明！

（作者為台灣新政協會理事長）

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