自由開講》提早看到問題提解方 桃園社福政策不應反遭懲罰

◎羅楚東

日前有學者於貴報投書，對桃園市政府社福政策有諸多誤解，我們予以澄清如下。

面對社會急速變遷，許多從中央到地方都必須面對的問題，用盡全力都不一定能馬上解決，何況自我加諸框架。以桃園首創的「擴大LDCT肺癌篩檢」來說，桃園市府透過大數據與個案分析，提供肺癌高風險族群免費LDCT肺癌篩檢，迄今已有三萬多名市民參與，檢測出超過100位患者需立即治療，挽救了許多生命，更避免了這些家庭的破碎。這項政策的成功，也讓中央政府跟進，明年預計降低免費肺癌篩檢標準，使更多患者能及早發現，及早治療。像這樣的政策，能說是浪費人民的納稅錢嗎？

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桃園市政府。（資料照）

另外，少子化的國安危機，在校任教的教育工作者理應有更深刻體會。桃市府在張善政市長上任後，推出免費營養午餐、好孕專車、生育津貼、凍卵營養金、產後憂鬱心理諮商、SMA篩檢、五歲兒童助學金等婦幼友善政策，皆是希望改善台灣全球倒數一二的生育率。少子化對台灣社會的衝擊，不只是讓學校退場，還有勞動力不足、退休年齡延後、甚至影響年金制度改革，若不想方設法讓生育環境更友善，絕非負責任的政府。

每個縣市的狀況不盡相同，桃園市努力創造更大的政策服務空間，實在不應該成為被懲罰的對象，未來期待中央應針對「非法定社福支出」做出更細緻的區分，沒有實質意義的錢坑政策當然不應該存在，但對於勇於創新的縣市政府，則應該予以更多的支持，這樣才能鼓勵地方政府不斷推出好的政策，製造出正向的制度性誘因。

桃園市府積極檢視各項重大計畫，依輕重緩急排定優先順序，妥適規劃財政。即便如此，桃園仍因中央財劃法不公平的對待面臨艱鉅的挑戰，財劃法24年來未修正，人口已超過232萬的桃園，明年中央普通統籌稅款和一般補助款又是六都之末，地方不分黨派都認為虧待了桃園，更是根本影響桃園財政的重要因素。

期待特定評論者在關心縣市「非法定社福支出」狀況，能更深入探究各項政策的實質內涵，多了解一些實際的社會問題，才不會有失公允。

（作者為桃園市政府新聞處長）

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