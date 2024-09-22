自由開講》中共突然解除日本水產禁令的伎倆！

◎高達宏

全世界都知道中國全國一直非常激烈的抗議日本排核汙水！

9月20日突然傳出中日之間的不可思議的新聞訊息。

中日將就核污水排海問題研討出共識，岸田文雄宣布「中國將解除日水產禁令」！

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中共對日本如此的善意示好絕對是有政治目的的！

眾所周知，中共長期發動群眾撕聲竭力的大罵日本排核汙水，堅決的、毫不妥協的禁止日本水產輸入中國。

日本十歲男童在深圳日本人學校前，被中國男子在九一八那天刺死。圖為民眾在學校前獻上鮮花致哀。（路透）

現在竟然，突然的，不但不大聲抗議日本排核汙水，還要解除日本水產禁令，這真的是天大的意外！

918 10歲日童之死 讓日人群情激憤

這是因為一個日本的十歲男童在深圳的日本學校，被中國的中年男子在九一八那天無緣無故的刺死，導致日本全國群情激憤，甚至喊出和中國斷交，日本企業撤出中國！

中共從未見過「小日本仔」如此的憤怒，有點慌了！

眼見日本全國激憤狂怒，難以善了，加上中共現在又因經濟非常困頓，急需外來投資，害怕日本會掀起世界各國從中國撤資和停止投資中國的浪潮，所以中共就自打嘴巴的出了「解除日水產禁令」這招，以此平撫日本的憤怒！

至今未見中國有人對中共此舉出聲反對或抗議的訊息，連網路都沒有看見！

就這樣那些在中共鼓動下，一直以來不斷激烈抗議的日本排核汙水的幾億中國人就突然被閹割了，沒有小鳥了，全都成了宦官了，嗲聲了吧！

讓人好奇的是，日本會不會因為中國解除了水產禁令，就對日本兒童被中國人無端刺死之事手軟口軟下來，不再聲討了?且拭目以待!

（作者為時事評論員、人生議題之作家）



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