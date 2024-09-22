自由開講》宋彬彬・紅衛兵・小草們？！

◎愚工

宋彬彬是中共元老宋任窮的女兒，80年代移民美國，9月16日在美國逝世，終年77歲。

她最「風光」的事：作為紅衛兵的代表在天安門上為毛澤東帶上紅衛兵的臂章。毛澤東得知她名叫彬彬，當場賜名宋要武，希望其不要文質彬彬，要勇於武鬥；她最顯赫的「戰功」：當年北京師範大學女子附中女校長卞仲耘被其率領的女紅衛兵活活打死；她最噁心的事：移民美國後改名宋岩，既不叫宋要武，也不叫宋彬彬，似乎要刻意隱埋那一段惡跡歷史。2014年1月12日，她在地方領導陪同下，敲鑼打鼓來到豎立在北京師範大學女子附中的卞仲耘銅像前表示道歉，雖說「沒有保護好校領導，是終生的傷痛和懊悔」，卻辯稱「自己沒有也不可能強勢去阻止對卞校長和校領導們的武鬥」。尶尬是，卞仲耘的丈夫王晶垚及子女均拒絕參加這場道歉秀。

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宋彬彬（右）作為紅衛兵的代表在天安門上為毛澤東帶上紅衛兵的臂章。（維基共享）

公開資料顯示，很多「宋彬彬們」的回憶可以看出，當年的紅衛兵，自願接受毛澤東操縱，對毛的一顆忠心是無可置疑，他們打著「保衛毛主席」的旗幟造反，批鬥、打人，甚至在置人於死地時也有一種莫名其妙的「正義感」…。

2013年8月7日，中共黨媒北京《新京報》題為：「一名紅衛兵的懺悔：永不饒恕自己弑母」的文章報導，名叫張紅兵的律師十七歲加入紅衛兵，當年基於崇拜毛主席的「正義感」誣指自己母親是反革命分子，導致母親被槍斃就是悲慘故事的冰山一角。

回顧當年共產黨的紅衛兵，看看今日民眾黨的小草們，他們自願接受柯文哲的操縱，他們打著「保衛柯主席」的旗幟鬧事：汙衊政府、攻訐司法，恫嚇司法人員，分裂國家社會，甚至「連違法亂紀時也有一種莫名其妙的正義感」，日前還在集會時找來牧師及法師蠱惑與會者，試圖用怪力亂神掌控受眾，凝聚成社會亂源。這樣的小草們，到底什麼時候才肯清醒呢？這現象除了國安單位要多加留意外，其他國人也都應提高警惕。

（作者為商）



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