健康醫療網》香港武打明星驚傳食道癌離世！揭開「無聲癌症」的真相與預防秘訣

根據衛福部112年國人癌症死因排行榜，食道癌排名第9，50-70歲為好發年齡，由於食道癌早期沒有明顯症狀，故又稱「無聲的癌症」。

日前香港武打巨星徐少強忽傳食道癌離世噩耗，引發影迷及同業深感惋惜！而近年來，因食道癌病逝的公眾人物還有裕隆集團董事長嚴凱泰、安迪及香港藝人孟海，面對號稱「無聲癌症」的食道癌要如何預防？

日前香港武打巨星徐少強（中）忽傳食道癌離世噩耗，引發影迷及同業深感惋惜！徐少強是香港資深武打明星，除了代表作《天蠶變》，也在《武狀元蘇乞兒》飾演大反派趙無極。（翻攝網路）

食道癌的潛伏危機：了解早期症狀與好發族群

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根據衛福部112年國人癌症死因排行榜，食道癌排名第9，50-70歲為好發年齡，由於食道癌早期沒有明顯症狀，故又稱「無聲的癌症」。臨床上，吞嚥困難是大多數患者的第一個症狀，其他症狀如吞嚥有異物感、胸口疼痛、體重減輕、呼吸有臭味、咳嗽、聲音嘶啞、胸口痛、頸部異常腫塊、大出血、貧血或解黑便等。

衛生福利部樂生療養院肝膽腸胃科主治醫師施玲娜說明，食道位於下咽部與胃之間，全長約22至25公分，是消化系統的一部分，功能是將食物從口咽送往胃部。由於食道上端三分之二的上皮由鱗狀上皮組成，故由上端長出以鱗狀細胞癌居多，下端為腺體細胞，以腺癌為主，中間段則兩者皆可。食道癌可能發生在食道任何部位，但好發於食道中及下三分之一，其中男性罹患的機率高於女性。

吞嚥困難警示！醫師解析食道癌的檢查與療法

施玲娜醫師指出，當病人主訴有漸進性吞嚥困難，應考慮罹患食道癌的可能性，初步會先安排上消化道內視鏡與上消化道攝影術檢查，很容易確認病灶處。另可經食道超音波檢查評估腫瘤侵犯食道的深度及周邊淋巴轉移程度。而治療方式不外以外科手術為主，外加局部放射線療法，此外亦可輔助化學藥物治療或其他免疫治療。

施玲娜醫師進一步表示，抽菸、喝酒、嚼檳榔、肥胖、偏愛吃過熱食物（超過65℃）、愛吃醃漬食物、或是食道曾經接觸腐蝕性或是放射性傷害等，這些都是增加罹患食道癌的高風險族群。她提醒，預防食道癌的關鍵在於遠離致癌因子，平日避免吃過熱的食物並均衡飲食，多吃原形食物，減少醃漬、加工肉品，保持口腔清潔習慣，遠離菸、酒、檳榔，維持規律運動；平時留意自身狀況，若有不適，務必提高警覺，及時就醫檢查，把握治療黃金時期。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者王冠廷報導 香港武打明星驚傳食道癌離世！揭開「無聲癌症」的真相與預防秘訣

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