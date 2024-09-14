健康醫療網》65歲以上「每7人就有1位」骨鬆！醫點名「這些人」超危險、快檢查

潘立昕醫師提醒，骨質疏鬆屬於骨骼代謝相關問題，是內分泌及新陳代謝科的專門領域，建議應及早帶長輩前往內分泌及新陳代謝科門診諮詢、就診。

時值重陽佳節，是晚輩盡孝道、回報長輩養育之恩的重要節日，然而依據國民健康署2017-2020年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，65歲以上長輩的骨密度，大約每七位就有一位骨質疏鬆。

根據國民健康署2017-2020年「國民營養健康狀況變遷調查」發現，65歲以上長輩的骨密度，大約每七位就有一位骨質疏鬆。（freepik.com）

這些因素使骨質疏鬆風險增 戒除不良習慣以防再次骨折

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臺北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科主治醫師潘立昕以門診案例說明，提及一位75歲女性病患，在浴室不慎滑倒而跌斷右側髖關節，住院開刀以後檢查左側髖部的骨密度已達骨質疏鬆程度，病患才驚覺本身有骨質疏鬆問題，且在醫師仔細詢問之下，發現病患45歲就停經，每天至少抽一包菸、喝一杯250c.c.高粱酒，且菸齡高達40年以上，具有多重骨質疏鬆風險因子，好在病患手術後傷口癒合穩定，很快地改善生活方式以及接受骨鬆治療，並厲行戒菸戒酒，後續未再發生骨折情形而保有穩定健康的生活。

骨質疏鬆屬要看哪科？

潘立昕提及，骨質疏鬆屬於骨骼代謝相關問題，是內分泌及新陳代謝科的專門領域，建議及早帶長輩前往內分泌及新陳代謝科門診諮詢、就診，及時接受治療以預防骨折，讓家中長輩在生活中保有樂活、健康的行動力。

定期骨密度篩檢 這些人務必要做到

潘立昕強調，骨密度篩檢主要是檢查腰椎骨、兩側髖關節或非慣用手前臂前1/3處的位置。處於停經過渡期、停經後及50歲以上的長輩，檢查結果T值若小於或等於-2.5則可診斷為骨質疏鬆；至於年紀不滿50歲的長輩，若骨密度檢查Z值小於或等於-2.0，再加上已罹患易造成骨質疏鬆的疾病（如糖尿病、甲狀腺亢進等），或服用可能造成骨質疏鬆的藥物，也可診斷為骨質疏鬆。

此外，潘立昕慎重提醒，若曾有骨鬆性骨折病史，應及早接受骨質疏鬆檢查及治療，以預防再次骨折。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩報導 65歲以上「每7人就有1位」骨鬆！醫點名「這些人」超危險、快檢查

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