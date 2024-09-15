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健康醫療網》秋季腹瀉疫情來勢洶洶！就診人次近13萬 中秋烤肉注意「這些」預防

疾管署發言人羅一鈞表示，近四週腹瀉群聚通報數有90多件，為5年來同期新高，顯示這一波腹瀉疫情有可能來勢洶洶。
健康醫療網

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2024/09/15 09:00

近期全國腹瀉疫情仍未趨緩，近5週整體而言呈上升趨勢。疾管署發言人羅一鈞表示，近四週腹瀉群聚通報數有90多件，為5年來同期新高，顯示這一波腹瀉疫情有可能來勢洶洶。

依照往年資料來看，國內秋季腹瀉疫情通常在中秋節前後會有一波高峰出現，羅一鈞發言人預估要到中秋後，觀察腹瀉疫情上升的情形，才能確定疫情是否在9月下旬會有反轉，提醒民眾在中秋節時應注意飲食衛生，避免引起腸胃炎、腹瀉問題。

腹瀉就診近13萬人次　群聚通報近百件、細菌性病原增

根據疾管署資料顯示，第35週（8月25日至31日）腹瀉門急診就診累計129,536人次，較前一週127,876 人次略升1.3%，高於2019至2022年同期，只低於去（2023）年同期。

另外，全國近四週（第32至35週）共接獲98起腹瀉群聚通報案件，高於2019至2023年同期通報數。疾管署疫情中心副主任李佳琳提到，腹瀉群聚發生場所最主要是在餐飲旅宿業，其中病原體檢驗陽性案件共有48起，檢出病毒以諾羅病毒（29件，占60.4%）為多，其次為腸炎弧菌（14件，占29.2%）。

近期腹瀉群聚檢出病原仍以諾羅病毒為多，但疾管署表示，細菌性病原有增加的趨勢，檢出病原以腸炎弧菌、沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌為主，提醒民眾也要留意。

中秋烤肉避免生食　食物應澈底烤熟、注意保存等

食用受汙染的食物／飲水、與病人密切接觸（如：與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或病人曾接觸的物體表面）感染等，常造成校園、餐飲旅宿場所大規模腹瀉群聚事件。

中秋節將至，許多民眾會與親友歡聚烤肉，羅一鈞發言人表示，特別在中秋烤肉的時候，民眾常會拿魚貝海鮮、肉類等來烤，如果沒有澈底烤熟或煮熟，吃下去就有可能感染到食材所帶有的病原而引起腸胃炎或腹瀉等，因此呼籲民眾烤肉開心團聚，但是務必儘量避免生食，並要烤熟，以免將病菌吃下肚。

食物如果沒有澈底烤熟或煮熟，吃下去就有可能感染到食材所帶有的病原而引起腸胃炎或腹瀉等。（資料照）食物如果沒有澈底烤熟或煮熟，吃下去就有可能感染到食材所帶有的病原而引起腸胃炎或腹瀉等。（資料照）

另外疾管署也呼籲，如廁後、進食或準備食物前都應以肥皂或洗手乳正確洗手，備餐環境及烹製食物調理過程也需符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，且食物須注意保存，避免於室溫下放置過久以預防病毒與細菌性腸胃炎傳播。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文報導 秋季腹瀉疫情來勢洶洶！就診人次近13萬 中秋烤肉注意「這些」預防

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