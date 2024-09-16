健康醫療網》小心！來歷不明壯陽糖果 恐對身體造成危害

食藥署提醒，民眾切勿於盲目聽信、購買誇大療效或來路不明的網路商品，以免違法又傷身。

隨著電商產業快速發展，讓許多有性功能障礙的民眾，透過網路購買宣稱含有壯陽效果的產品。更曾有警員在知名電商平台上購買宣稱具有壯陽功效的精力糖果，送至食藥署檢驗後，竟驗出違法加入Tadalafil （他達拉非）壯陽西藥成分。食藥署提醒，如果消費者在未經專業醫師評估下食用，恐引發副作用，對身體健康造成危害。

宣稱具有壯陽功效的精力糖果，在未經專業醫師評估下食用，恐對身體健康造成危害。（freepik.com）

別買誇大、來路不明的壯陽糖果

食藥署表示，曾在多種錠狀、膠囊食品、咖啡包等商品中，檢驗出含有壯陽西藥成分，並多次檢驗出違法添加1種以上壯陽西藥成分。更有不肖業者為了躲避稽查，會刻意添加西藥類緣物，以規避檢驗。這些類緣物分子的主結構與藥品極為類似，是藥品在合成過程中產生的非天然存在副產物，如果消費者在未經專業醫師評估症狀、疾病史的情況下食用，恐怕會對身體造成危害。

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諮詢專業醫師，對症下藥

食藥署提醒，民眾切勿於盲目聽信、購買誇大療效或來路不明的網路商品，以免違法又傷身。若有性功能障礙，應諮詢專業醫生，經由醫生診斷後，安心服藥治療，方能重振雄風。另外，面對網路上宣稱具有神奇功能的商品，民眾可至食藥署「食藥膨風廣告專區」與「違規食品、藥物、化粧品廣告民眾查詢系統」查詢商品是否有誇大不實之嫌。

資料來源：衛生福利食品藥物管理署





本文經授權轉載自健康醫療網 記者林宗憲報導 小心！來歷不明壯陽糖果 恐對身體造成危害

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