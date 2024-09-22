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自由開講》為何工程師們支持柯文哲？

2024/09/22 17:00

◎王俞真

竹科工程師的高薪人人稱羨，而竹科也是全台灣碩士以上學歷的人最密集的地區。為什麼這些高學歷的人，會支持柯文哲這種搖擺不定的政治人物？我認為這可以從工程師的養成開始談起。

自由開講》為何工程師們支持柯文哲？為什麼竹科這些高學歷的人，會支持柯文哲這種搖擺不定的政治人物？
（資料照）

工程師養成記 從校園就不停競爭造成的優越感

首先，這些工程師大多是頂大理工科畢業的學生，尤其以分數最高的電機、資工領域為主。這些學生從高中開始就開始不斷地競爭，進了大學後，過度競爭的情況，根據我自身的感受，是不減反增。曾經就有同學為了全科拿高分，連續幾天都去Ｋ書中心通宵，三餐都在超商解決。可怕的是，這位同學生活極其自律，並不是臨時抱佛腳的類型。而一般人看到連模範生都如此努力，心態上自然會受到影響，只好一起加入「內捲」的行列。

上述這種情況並不是個案。當大學這個本該讓學生多元適性發展的環境，變質成竹科的職前訓練所的時候，學生的心理與生理狀況都會出問題。不管你在不在乎成績，只要你還在這所學校，都得參與這場內捲遊戲，而那些選擇「躺平」的人，自然就在這場遊戲中被淘汰。這種在竹科旁的大學校園內瀰漫的風氣，造就了無數學生們的痛苦，也為未來的扭曲心態埋下基礎。

進了竹科之後，大家無止盡的競爭和比較沒有結束，只是標的從課業成績變成薪水與考績。長期生活在高壓環境下，會讓人產生一種扭曲的「優越感」，認為自己的一切成就都是靠努力來的，而瞧不起那些沒有付出相同努力的人。認為他們的低薪、不那麼好的學歷是「自找的」，忽略了不是每個人都有經濟條件能專心唸書，更忽略了成功的標準不是只有高學歷和高薪。

所以當林智堅的台大學位被撤銷時，這些原本支持他的人，突然忘了五星市長的政績，只看學歷來判斷他的價值。這也是為什麼高虹安、柯文哲等高學歷的政治人物，會如此受新竹地區的年輕族群支持。

要改善這個情況，我想只有當培育出這些工程師的校園環境，重新注重全人發展、鼓勵學生獨立思考時，才能避免繼續產出這種「學歷至上」，而人的品性、中心思想一概不論的選民。

（作者為學生）


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